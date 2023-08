Os potenciais econômicos de Santa Maria

Jorge Pozzobom

Satisfação e alegria são sentimentos que tomam conta de mim quando vejo nossa Santa Maria tão bem posicionada em rankings do setor econômico importantes no Estado. Sou um apaixonado por esta cidade, alguém que busca, constantemente, o desenvolvimento dela e, com muito trabalho, é isso que temos vivenciado por aqui. Nossos potenciais econômicos estão nos mais diversos setores, valorizados por aqueles que, junto comigo, investem e acreditam em Santa Maria. E é por meio da construção coletiva que chegamos a esse patamar.

Conforme índices publicados no Mapa Econômico do RS, Santa Maria tem quase 20% da população formada por universitários ou militares, sendo a terceira melhor cidade do Brasil em qualidade de capital humano. É o segundo município que mais atrai investimentos no RS e o quinto principal destino de excursões turísticas no Estado. No ano passado, recebemos 1,2 milhão de visitantes graças à qualidade das mais de 50 atividades econômicas relacionadas ao turismo.

Sei que vários fatores contribuem com esses índices, como a localização. Estamos no Centro do Rio Grande do Sul, com acesso a qualquer região do Estado pelas BRs 158, 287 e 392 e pela RSC-287. Santa Maria abriga o terceiro maior contingente militar do Exército no País, com 22 Organizações Militares (OMs) e uma Base Aérea. Somos, também, um polo regional de saúde e referência em educação com ampla rede de ensino público e privado, da Educação Infantil ao Ensino Superior.

Nossas instituições de Ensino Superior reúnem mais de 40 mil estudantes simultaneamente, fomentando setores como tecnologia e inovação. Nossos parques tecnológicos - a InovaTec, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a UFN-Itec, da Universidade Franciscana (UFN), e o Santa Maria Tecnoparque - são diferenciais principalmente para quem deseja desenvolver potenciais e começar a empreender. Destaco, ainda, o Distrito Criativo Centro-Gare, uma construção a várias mãos, com o objetivo de apoiar iniciativas relacionadas à economia criativa e à inovação, valorizando o Centro Histórico.

Não posso deixar de mencionar a potência da construção civil local, que chega a empregar cerca de 2,5 mil trabalhadores por ano, número que dobra em alguns períodos. Tudo isso nos levou, neste segundo semestre de 2023, a ocupar a 3ª posição no ranking do Tesouro Nacional, que avalia as cidades com melhor qualidade fiscal. Santa Maria foi o único município gaúcho a ser premiado.

Quero agradecer, de coração, a todos os santa-marienses que têm nos levado a alcançar tantos reconhecimentos. Seguimos trilhando um caminho seguro em direção ao futuro.

Prefeito de Santa Maria (PSDB)