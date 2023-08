Lajeado, uma cidade em constante movimento

Marcelo Caumo

Diversidade é a melhor palavra para descrever Lajeado, município de 94 mil habitantes, a 120 quilômetros de Porto Alegre, capital do Vale do Taquari e que tenho a honra de administrar desde 2017. É impossível definir nosso potencial econômico por um único segmento, e é esta complexidade que torna a cidade tão atraente para novos investidores e tão procurada por gente de todo o país em busca de um novo lar.

Acredito que três fatores principais contribuem para esta história de sucesso. Na economia, temos empresas fortes nos setores de alimentos (em especial na produção de proteína animal, bebidas e doces), no segmento de construção civil, na indústria moveleira, na área da saúde (com um ecossistema forte e o Hospital Bruno Born, com reconhecimento nacional) e no ramo de comércio e serviços. Há marcas nascidas em Lajeado espalhadas pelo Estado - Benoit, Charrua, Docile, Florestal, Fruki, para ficar em algumas -, e temos muito orgulho da história destes empreendedores.

O segundo fator é nossa capacidade de inovação. Essa característica histórica se consolidou, em 2019, na criação do Pro_Move Lajeado, que une poder público, empresários, a universidade Univates e outras instituições de ensino e a sociedade civil em um movimento que busca transformar Lajeado em uma cidade inovadora, ampliando a qualidade de vida e o conhecimento dos cidadãos. Com a força desta quádrupla hélice, temos uma agência de inovação, a Agil, um laboratório de inovação municipal, o Labilá, e empresas na área de tecnologia da informação e automação. Este ambiente nos fez conquistar, em 2022, o prêmio nacional do Sebrae e da CNI de Melhor Ecossistema de Inovação em Desenvolvimento do País.

Por fim, o terceiro fator, e talvez o mais importante, são as pessoas. Somos uma região com tradição associativista, cooperativa, que prioriza a educação, de gente que trabalha e se dedica à comunidade. Uma cidade que recebe migrantes de todo Brasil e também imigrantes de países em dificuldades buscando uma vida melhor. Para quem quer trabalhar, temos vaga e espaço para crescer.

É nessa mistura de diversidade econômica, foco em inovação e pessoas engajadas que está nosso potencial econômico. Uma receita que vem dando certo: Lajeado foi a quarta cidade com maior crescimento populacional do RS na comparação dos Censos 2022 e 2010 - crescemos 31,1%, contra 1,7% do RS. E somos também, pelo último índice Firjan, a segunda cidade com melhor desenvolvimento municipal do País.

Por tudo isso, seguimos atraindo cada vez mais investidores de todos os setores interessados na nossa qualidade de vida e nossa aptidão para crescer. Sou suspeito, mas posso afirmar: Lajeado, a gente se orgulha daqui.

Prefeito de Lajeado (PP)