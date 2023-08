Nós, consumidores

Diego Ghiringhelli de Azevedo

O mês de agosto marcou a passagem do filósofo Michael Sandel pelo Brasil. Considerado pelo The Guardian como "o mestre das grandes questões da vida", o professor de Harvard palestrou em São Paulo e Porto Alegre no ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento, além de sentar na cadeira giratória do programa Roda Vida, da TV Cultura. Os dilemas morais e éticos, por ele defendidos como partes indissociáveis do debate público, são habilmente encaixados em questões pulsantes como acirramento da polarização, valoração do trabalho, impactos da tecnologia, bem comum, meritocracia, desigualdade social, educação, democracia. Aqui, no entanto, a abordagem recai sobre o que pensa de temas relacionados ao consumo.

Seu livro que mais toca no ponto se chama "O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado".

Nele, o autor contesta a lógica de um mundo onde tudo está à venda, um triunfalismo do mercado mantido por sua desvinculação com a moral. Em seu país, os Estados Unidos, como resultado do processo de globalização, a classe trabalhadora teve acesso a produtos mais baratos enquanto vivenciou redução salarial e perda de postos de trabalho. No Brasil, medidas de incentivo ao consumo que foram tomadas nos primeiros anos do século foram revisitadas recentemente, envolvendo eletrodomésticos da linha branca e a indústria automotiva. Em sentido contrário, o governo federal propôs a taxação de produtos de pequeno valor vindos do exterior, medida impopular aos olhos do grande público.

Para Sandel, esse aparente bem-estar dos consumidores, promovido por uma ética consumista calcada na ideia de que todos somos consumidores, não é exitosa na sustentação de uma vida democrática, ainda mais em uma realidade de publicidade online dirigida, quase sem restrições. Um caminho adequado seria reforçar na sociedade o papel de cada um como produtor, trabalhador. Ainda que isso signifique preços mais altos ao consumidor, é a dignidade do trabalho - incluindo pessoas sem empregos formais - capaz de empoderar e dar voz aos cidadãos.

Necessário, portanto, lembrar às pessoas que não somos só consumidores, mas, também, cidadãos. Cabe ao Poder Público a implementação de políticas públicas que não busquem exclusivamente o fomento ao consumo, sem olhar para as consequências por elas geradas.

Coordenador da Escola Superior de Defesa do Consumidor/RS