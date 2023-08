União pelo desenvolvimento de Passo Fundo

Fernando De Carli

Passo Fundo tem um futuro promissor. No fim do ano passado, a cidade avançou da sétima para a sexta posição entre as maiores economias gaúchas. Já no primeiro semestre deste ano, registrou saldo positivo de 2,6 mil empregos no mercado de trabalho. E pode ir muito além se sair do papel o vultuoso investimento anunciado pela PAR Soluções Agrícolas na área da antiga Manitowoc. Estamos diante de uma oportunidade ímpar de contar com um projeto sólido e pronto para execução na fabricação de soluções relacionadas à armazenagem da produção agrícola.

A expectativa é grande, porque a retomada da atividade na área é esperada por toda a comunidade. Quem passa pela ERS-324 não vê qualquer movimento no local há mais de sete anos, quando a Manitowoc encerrou as atividades. Exceto do pessoal que faz a manutenção e segurança, que têm custo mensal elevado. Agora, o cenário é outro: uma alternativa para essa área tão importante para a cidade está escancarada na frente de todos.

Após vários anos de inatividade e tentativas frustradas, temos um empreendedor com trajetória bem-sucedida e seriedade reconhecida disposto a retomar as atividades no local com a fabricação de implementos agrícolas. O empresário Antônio Roso tem um robusto modelo de negócio, em linha com a atividade econômica que mais cresce no Estado e no País: o agro.

O momento requer bom senso para a superação de entraves e união de esforços da sociedade, da iniciativa privada e do setor público para que a atividade industrial seja retomada o quanto antes. Não podemos recomeçar do zero, o que pode acarretar desdobramentos jurídicos e retardar a solução para daqui mais de uma década. Passo Fundo não tem tempo a perder no caminho do desenvolvimento.

Em julho, o Comitê das Entidades Empresariais de Passo Fundo, formado por nove organizações, escreveu uma carta manifesto declarando apoio irrestrito ao empreendimento da PAR Soluções Agrícolas. Como foi dito, com muita responsabilidade, não podemos perder a chance de contribuir para o desenvolvimento de Passo Fundo, do RS e do Brasil.

É preciso ter visão coletiva e amor pela nossa cidade a fim de superar as amarras que se apresentam. Em situações como a que estamos vivenciando, as lideranças da sociedade deveriam tomar decisões considerando também aspectos sociais e econômicos. Permitir que Passo Fundo receba novos investimentos, gere ainda mais empregos, renda e desenvolvimento significa melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de toda a população.

Presidente da CDL Passo Fundo