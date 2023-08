A LGPD e seus avanços em cinco anos

Gustavo Ferenci

Há cinco anos o Brasil testemunhou uma mudança significativa em sua abordagem à privacidade e à segurança de dados pessoais. A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) representou um marco crucial na era digital, moldando a maneira como empresas e instituições públicas lidam com informações sensíveis.

O caminho até a implementação foi marcado por um entendimento da importância da privacidade na era tecnológica. O Brasil, reconhecendo a necessidade de proteger direitos dos cidadãos, abraçou a ideia de regulamentar alterando a constituição para incluir a LGPD.

A importância da lei para o setor público é inegável. Municípios lidam com uma variedade de dados pessoais. O estabelecimento do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, ligado à Frente Nacional dos Prefeitos e que tem Porto Alegre na presidência, comprovou um esforço coletivo de mais de uma centena de municípios brasileiros para promover a compreensão e a conformidade com a LGPD. Esse fórum serve como espaço para a troca de melhores práticas, discussões e treinamentos, capacitando as administrações municipais para protegerem os dados de seus cidadãos de maneira eficaz, além de manter o diálogo permanente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) que é a autarquia federal responsável por implementar e fiscalizar a Lei 13.709.

O potencial de vazamentos de dados no setor público é constante e muitos incidentes já são conhecidos. Na última semana, por exemplo, o governo do de São Paulo instalou, de forma remota, um app educacional em professores e alunos da rede, sem consentimento. Além de infringir diretamente a LGPD, a ação coloca em riscos dados pessoais de milhares de cidadãos. Felizmente, a lei também estabeleceu diretrizes para notificação e correção de violação, garantindo uma resposta rápida e eficiente em casos de potenciais vazamentos.

Em Porto Alegre, a prefeitura possui um DPO (Data Protection Officer), que é o encarregado de cuidar dos dados de todos os cidadãos sob a guarda da gestão municipal. À medida que celebramos o quinto aniversário da LGPD, olhamos para trás com orgulho dos avanços. Essa lei moldou nosso presente e manterá a influência em nosso futuro digital, promovendo uma sociedade mais segura e consciente da importância de respeitar a privacidade de cada cidadão.

Secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre e presidente do Fórum de LGPD

dos Municípios