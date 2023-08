O advogado e suas reinvenções

Katiane Danielle Paim



No dia 11 de agosto, data que marca Dia do Advogado, ratifica-se o compromisso desse profissional no cumprimento da ordem jurídica, a fim de garantir igualdade, liberdade e a plena justiça aos cidadãos. Há mais de dez anos na área, falo em nome de todos meus colegas sobre o papel indispensável que empenhamos na administração da Justiça, conforme previsto no artigo 133 da Constituição Federal.



A advocacia sempre carregou o estereótipo de ser uma carreira tradicional, cujo exercício era visto da mesma forma. A tecnologia, entretanto, tem mudado a expectativa dos novos e já consolidados operadores do Direito, uma vez que a realidade do mundo virtual, “bate à porta” do mundo empresarial.

Com o advento da revolução tecnológica e o hiato causado pela pandemia da Covid-19, experimentamos diferentes maneiras de realizar operações rotineiras por meio de inovações, como as videoconferências e os certificados digitais. A implantação de reuniões à distância, audiências virtuais e a assinatura digital de documentos são apenas o começo de um panorama ainda mais amplo para a carreira.

Nesse cenário, o direito digital surge da preocupação com a proteção de dados na internet. Esse ganha força à medida que a segurança virtual é discutida e novas leis são criadas. Atualmente, dados são poder, por isso protegê-los é uma forte tendência e a regulamentação de seu uso adquire cada vez mais relevância.

Outro fator importante é o Metaverso, tema que cresce exponencialmente e revoluciona tanto a esfera de negócios quanto na vida privada, alterando a perspectiva dentro da advocacia, que deve estar preparada para absorver demandas paralelas à evolução. Nesse sentido, a possibilidade de estar presente em um ambiente virtual fortalece os modelos de trabalho híbridos e remotos, que colaboram para um contato próximo.

São inúmeras as tendências para a profissão que é celebrada neste mês. A advocacia tem se apresentado adaptável perante as mudanças e isso é fundamental para seguirmos em frente. Sinto-me orgulhosa em ter clientes, colegas, amigos e profissionais tão comprometidos com o seu dever. A todos, desejo um Feliz Dia do Advogado!

Advogada e diretora da AR Master Sul