O Prisma da Advocacia

Helena Tregnago Panichi

Todo ano, no dia 11 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Advogado. Mas afinal, quem devemos parabenizar pela data? Neste artigo, meu objetivo é demonstrar a amplitude da categoria que, embora chamada também por outras designações, é a guardiã da cidadania, do Estado Democrático de Direito e da Justiça.

Primeiramente, há muitas formas de atuar na advocacia - seja na carreira pública, seja na privada. Nesta, há uma gama enorme de atuações, que vão desde o contencioso (processos judiciais e defesa de clientes, bastando que haja um conflito estabelecido) até as áreas consultivas, na qual se atua previamente aos conflitos, a fim de os evitar, ou, ainda, para executar planejamentos (como, por exemplo, o tributário ou o sucessório). Enquanto isso, na esfera da advocacia pública, que é a que escolhi trilhar, também há divisão - Advocacia da União, Procuradoria do Estado e Procuradoria do Município -, além das subdivisões de cada uma delas.

Como exemplo, dentro da advocacia do município, que chamamos de Procuradoria do Município, existem as demandas judiciais e as consultivas. Em Porto Alegre, temos diversas equipes judiciais divididas em diferentes temas, tais como demandas de patrimônio público; ambientais; fiscais e tributárias; de pessoal, tanto estatutário como celetistas; de indenizações; de licitações; e muitas outras. Já dentre as consultivas, há equipes que atendem às Secretarias Municipais, as quais analisam demandas e questionamentos jurídicos e de legalidade dessas Secretarias.

Por todo lado que se olhe podemos ver a atuação relevante de algum advogado. Devemos sim, portanto, festejar esse múltiplo ofício e a sua importância ímpar. Durante esta semana, apresenta-se como uma opção de festejo o evento chamado Cidade da Advocacia, que está acontecendo de 8 a 12 de agosto. Em sua programação, diversas palestras com temas pujantes a fim de manter os advogados atualizados e, ainda, proporcionar um ambiente de integração por meio da construção de novas relações e de trocas significativas de conhecimento - tudo isso na busca incansável por um trabalho de excelência.

Procuradora Municipal de Porto Alegre e diretora da APMPA