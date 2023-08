A cultura organizacional nas empresas

Denise Armesto Maschio

Provocar reflexões sobre o atual momento em que vivemos nas empresas, no contexto da cultura organizacional, é um dos objetivos do 14º Fórum de Gestão de Pessoas que a Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana) realiza no dia 16 de agosto, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. O tema desta edição, Cultura Organizacional, é de extrema relevância, pois entendemos que é preciso repensar nosso jeito de ser e agir, fazendo alguns movimentos para sustentar esta adaptação.

Gosto da expressão que diz: "Cultura é aquilo que se cultiva". Ela imprime o "DNA" de uma empresa, sua identidade, sua referência. E um dos aspectos mais importantes da cultura organizacional é como lidamos com a diversidade para que ela seja um fator de sucesso. Nas empresas, a diversidade consiste em reunir visões e opiniões distintas para estabelecer planos e ações mais assertivos.

Com os opostos se complementando, a colaboração surge como uma forma genuína de promover ganhos e, também, de nos tornarmos melhores por meio da cooperação entre os diferentes.

As mulheres, especificamente, têm uma história de ingresso no mercado de trabalho a partir de 1930, no movimento de industrialização. Seus esforços para buscar qualificação, equilibrar outras responsabilidades e assumir posições de destaque são cada vez mais evidentes. Homens e mulheres podem estar na liderança, desde que tenham competências necessárias para contribuir, gerar engajamento e resultados positivos para suas organizações. Na ARH Serrana, não é diferente. Há alguns anos, víamos com maior frequência homens como gestores de pessoas. Hoje, muitas mulheres atuam em diretorias e conselhos.

A cultura é única para cada organização, não há um guia ou receita, ela se constitui e se estabelece para amparar o funcionamento da empresa, ancorando-o às diretrizes, metas e aos resultados que cada negócio almeja atingir. Enquanto ARH Serrana, posso testemunhar que estamos neste movimento de transição cultural. Coisas que fizemos muito bem e nos trouxeram até este momento, formam nossa trajetória de 35 anos de atuação na Serra gaúcha, com realizações e um grande legado de todos que por aqui já passaram. Seguimos nos adaptando, para que daqui a mais 10, 20, 35 anos tenhamos novos cases de sucesso para contar!

Presidente da Associação Serrana de Recursos Humanos, de Caxias do Sul