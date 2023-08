ChatGPT: substituir não, aperfeiçoar

Erlon Labatut

Muito se fala sobre as maravilhas da Inteligência Artificial (IA) e as centenas de ferramentas disponíveis, mas qual o seu papel dentro do mundo dos negócios? Quando converso com empreendedores, a maioria fala que não consegue melhorar seus resultados por falta de tempo e produtividade. Essa estagnação afeta também o consumidor, afinal, quanto maior os custos, maior o preço. Mas tenho uma boa notícia, a IA serve para melhorar esse sistema.

Uma pesquisa realizada pela Mckinsey revelou que mais de 60% das empresas que incluíram a inteligência artificial em seus negócios tiveram um aumento de faturamento, e quase metade delas conseguiu reduzir seus custos. A produtividade também cresceu cerca de 54%. Mas como isso se dá na prática? Ao contrário do saber popular, a IA não deve substituir o trabalho humano, mas sim aperfeiçoá-lo.

Vamos usar como exemplo o ChatGPT - para ganhar tempo e aumentar a produtividade é preciso ajustar a mentalidade na hora de delegar tarefas. É aí que entra a tecnologia: podemos utilizá-la para delegar tarefas a si mesma e aos demais, através de "prompts" (comandos). O segredo é que o comando deve ser específico, bem delimitado e interativo. É preciso definir o que deve ser feito e como deve ser feito, além de métricas para avaliar os resultados.

Imagine que você quer fazer um inventário de estoque: primeiro detalhe o objetivo deste, depois peça para a IA estruturar o processo de execução e criar indicadores que monitorem esse processo. A cada etapa faça os ajustes que achar necessário. No fim, ainda é possível solicitar a criação de um treinamento apresentando todos esses elementos. Com isso, você simplifica a atividade e melhora a produtividade do negócio.

A utilização da IA para tarefas simples ou repetitivas já economiza um tempo considerável, e permite se concentrar no que realmente importa: inovar e expandir o negócio. Aqueles que ficarem para trás terão dificuldades para acompanhar os que dominam o uso dessas ferramentas, afinal, isso não acontece do dia para a noite. O futuro começa agora.

Sócio fundador da Franqueador.com