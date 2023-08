O desafio do vinho nacional

Maurênio Stortti

Recentemente lançando para abordar temas relativos à vinicultura gaúcha, o TWE Wine Cast, podcast produzido pelo Terroir Wine Experience, levantou um ponto que sempre é motivo de questionamento: qual o futuro do vinho brasileiro?

Para Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), entidade nacional que representa os produtores de mais de oito estados e de 16 regiões brasileiras, falta nos tornarmos um mercado mais competitivo, que possa fazer frente a outros tantos espalhados pelo mundo.

No Brasil, são 16 mil famílias produtoras de uva e mais de 60 mil pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à produção da fruta. E no que diz respeito às vinícolas, esses números saltam para cerca de 100 mil pessoas envolvidas em todo o processo. São mais de 1000 empresas brasileiras, sendo que 90% delas são familiares. E é por toda essa cadeia, segundo Panizzi, que precisamos nos tornar, mundialmente falando, em um mercado mais atrativo.

O nosso vinho tem potencial para mais. Podemos ainda subir muitos degraus, mas necessitamos que a cultura do vinho seja melhor difundida no país. O Brasil é o mercado alvo da Europa e da América do Sul há anos. No entanto, hoje, nosso consumo per capta por ano é de 2,5 a 2,7 litros. E isso é muito pouco quando comparado a Portugal, por exemplo, que chega à casa de 50 litros per capta. É uma diferença bastante significativa.

Se conseguirmos expandir esse consumo, seremos capazes de causar um colapso mundial. Nosso grande desafio nesse momento é esse: sermos competitivos o bastante para ganharmos mais destaque fora do nosso território, seja ele gaúcho ou nacional. Qualidade ja está mais do que provado que temos. Agora, precisamos de preço.

E essa luta precisa ser encarada de frente por todos que têm ligação com a produção vinícola gaúcha. Desde o plantio da uva até o vinho chegar às prateleiras, o processo precisa ser pensado como um todo. É um ciclo que se complementa e onde um ganha, todos ganham. É só com o trabalho conjunto e focado nos mesmos objetivos que poderemos transformar esse mercado em algo ainda mais rentável. Temos que sair do patamar de potencial para nos tornarmos realidade neste mercado. E urgente.

Sócio do Terroir Wine Experience