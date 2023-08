A cultura do trigo no Brasil

Caio Rocha

A agenda global hoje é pautada por temáticas interligadas: economia e sustentabilidade planetária. Com o aumento significativo dos desastres climáticos, a ciência e a tecnologia têm se mostrado fundamentais para mitigar os efeitos dos gases de estufa. Nesse contexto, o complexo agropecuário desempenha um papel crucial no sequestro de carbono e metano, com práticas e tecnologias que priorizam uma convivência harmoniosa com a natureza.

Para alcançar um sistema alimentar resiliente capaz de combater a insegurança alimentar e erradicar a fome e a desnutrição, a evolução do setor deve ser diária. Pesquisas científicas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que medidas como a preservação das florestas, o agroextrativismo, a pecuária sustentável e o manejo adequado dos solos, incluindo a recuperação de áreas degradadas, são ações essenciais para alcançar esse objetivo.

Nesse cenário, uma pesquisa conjunta realizada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pela Embrapa Trigo trouxe resultados promissores que demonstram que a cultura do trigo é capaz de sequestrar 7.240 kg de CO2 equivalente por hectare, com aumento de 80% na produção entre 2017 e 2021, mesmo com a ampliação da área em apenas 43%. A combinação do avanço tecnológico e manejo adequado contribuem para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

Agricultura, por natureza, é uma atividade baseada em ciência e tecnologia, avança rumo à sustentabilidade. Esses avanços não apenas motivam, mas também inspiram confiança de que é possível absorver CO2 por meio do processo natural da fotossíntese, convertendo luz solar em alimentos.

Portanto, é importante reconhecer o trabalho exemplar desenvolvido pelos investigadores que se dedicam à cultura do trigo e à busca por soluções alcançadas com a agenda global de economia e meio ambiente. O trabalho é um exemplo inspirador de como a ciência e a tecnologia podem construir um futuro mais sustentável e resiliente, onde a produção de alimentos caminha de mãos dadas com a proteção ambiental.

Parabenizamos o trabalho realizado pela UFSM e Embrapa Trigo em comprovar que a cultura do trigo se mostra como uma valiosa aliada na luta contra as mudanças climáticas e na garantia de um sistema alimentar mais resiliente.

Ex-secretário de Estado da Agricultura do RS e consultor Internacional do IICA para Mercosul