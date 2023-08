Seguro de pessoas: necessidade acessível

Letícia Vaz

A conquista da tranquilidade no presente e, principalmente, no futuro. Dessa forma, é possível qualificar o seguro de pessoas. Uma atitude de quem é previdente, a contratação desse tipo de plano é uma garantia de cuidado com quem está ao seu lado e com a harmonia almejada para o seu amanhã. Dados divulgados pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), em junho último, apontaram que os prêmios do setor de seguro de pessoas fecharam o primeiro quadrimestre deste ano com R$ 19,2 bilhões, valor 9,5% acima do registrado no mesmo período do ano passado. No segmento, 48% do total de prêmios foi em seguro de vida, o qual cresceu 11,3%.

Os números indicam para a conscientização da importância desse fator que é imperativo no planejamento de um amanhã mais leve e deve ser incentivado entre a população. São benefícios conquistados por meio de uma escolha descomplicada, confiável, mas, sobretudo, acessível. O valor é superado, muitas vezes, por compras que não são essenciais.

Além de possível dentro do orçamento da grande parte das pessoas, com custo-benefício inquestionável, os seguros de pessoas são impenhoráveis, garantem com que o participante tenha livre escolha do beneficiário, não pague impostos pelas indenizações e receba o provento em até 30 dias.

Ao compararmos com a herança, por exemplo, os diferenciais se destacam, já que, nesse caso, se o falecido tiver dívidas, elas serão descontadas do patrimônio deixado, implicará impostos e custas advocatícias, sem contar o longo tempo para uma definição judicial e o desgaste emocional dos envolvidos. O valor do benefício do seguro de pessoas pode viabilizar, inclusive, as despesas com liberação de inventário, com as taxas e com o funeral.

No GBOEX, além dos benefícios comuns ao mercado, os clientes da empresa contam com os diferenciais de uma marca com 110 anos de experiência e garantem uma ampla rede de convênios, a qual permite utilizar descontos em diversos estabelecimentos, economia que pode, até mesmo, custear a mensalidade do plano. Por isso, acreditamos que levar segurança, solidez, serenidade e proteção ao futuro das famílias é a nossa missão, o que nos faz ter certeza da nossa colaboração para o bem comum e para dias de mais equilíbrio na vida dos brasileiros.

Gerente de Produtos, Projetos e Inteligência de Mercado do GBOEX