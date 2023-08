Em defesa do Acampamento Farroupilha e do Parque da Harmonia

Aldacir Oliboni

Informações falsas estão sendo disseminadas acusando quem defende a preservação do Parque da Harmonia de ser contrário ao Acampamento Farroupilha. Uma velha fórmula de jogar uma parcela da população contra a outra enquanto devastam o meio ambiente e transformam espaços públicos de toda a população em espaços privados para poucos. Portanto, primeiramente é preciso elucidar: ninguém é contra o Acampamento Farroupilha. Ele ocorre no Parque há décadas sem a remoção de uma única árvore e continuará a ser realizado.

O que não aceitamos é a devastação ambiental do Harmonia e sua transformação em empreendimento semelhante a um shopping center, inclusive com dezenas de lojas comerciais e estacionamento privado. Além disso, o "shopping" Harmonia idealizado pela concessionária, já está realizando shows privados em número bem maior do que permite a concessão e o projeto inicial de obras no local foi modificado sem a aprovação do arquiteto original. Foram estes e outros indícios que levaram o Judiciário a determinar a paralisação das obras e o Ministério Público de Contas a abrir auditoria sobre o tema.

O mais impactante, é o apoio do atual governo municipal à concessionária privada na devastação. A prefeitura dispensou o EIA-Rima (impacto ambiental) e novo Estudo de Viabilidade Urbanística sobre as modificações feitas no projeto original. Estudos de impacto social, ruídos, mobilidade urbana, entre outros, não foram apresentados e a fiscalização parece omissa quanto à proteção da fauna, da flora e das características originais do Harmonia. Isso não está certo e foi dessa forma que a atual gestão municipal colocou em risco a realização do Acampamento Farroupilha. Afinal, parece ter permitido a ocorrência de supostas irregularidades hoje investigadas.

Em tempos onde o mundo migra do aquecimento para a ebulição global ocasionada pelo clima, Porto Alegre dá um péssimo exemplo de como transformar um parque público em área comercial privada que não respeita o meio ambiente e o direito da população de usufruir do local livremente e sem desembolsar um centavo. É preciso defender o Acampamento Farroupilha e nós defendemos. Porém, também é preciso defender o Parque da Harmonia contra a devastação.

Vereador em Porto Alegre (PT)