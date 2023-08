Reforma tributária: boa para o agro e o País

Alceu Moreira

Quando o debate da reforma tributária chegou na Câmara dos Deputados tínhamos a consciência de que o olhar para o agro, do pequeno ao grande produtor, seria a grande prioridade. Afinal de contas, uma matéria com tamanho grau de relevância e responsabilidade, capaz de reaquecer a economia, gerar emprego e estimular a produção e o consumo por todos os cantos do Brasil, deve começar pelas nossas potencialidades. E assim fizemos.

Foram meses dedicados a uma intensa construção. No papel de interlocutor da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), pude estabelecer a ponte entre o setor e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o presidente da Casa e o autor da proposta, deputados Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). Dessa forma, asseguramos que, ao final do processo, a Câmara consolidasse uma legislação moderna, competitiva, que desonera os custos da cadeia produtiva, pensada para as famílias dos rincões mais longínquos e que provêm riqueza e dignidade.

Com a reforma, o produtor rural será restituído de toda a tributação sobre insumos adquiridos. Além disso, produtores que tenham faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano e integrados de agroindústrias não serão contribuintes do novo Imposto de Valor Agregado (IVA) — já praticado em países como Alemanha, Finlândia e Dinamarca — permitindo assim que produzam mais, gastando menos.

A isenção de tributos para itens da cesta básica, a alíquota diferenciada para o setor - definida em 40% da alíquota padrão - e a inclusão do ato cooperativo são outras conquistas que, com a contribuição do Senado Federal, reafirmarão a condição do solo brasileiro como exemplo mundial em segurança alimentar, estabelecendo sintonia entre o que diz a Constituição Federal e a realidade econômica da nossa nação.

Por mais de quatro décadas, o Brasil foi trabalhado para se tornar chão de fábrica, até que o colono provou que tudo o que há de mais novo, avançado e tecnológico vem da roça. O agro é indústria antes e depois da lavoura, é a força que dita o rumo do PIB nacional, que começa no campo e termina na prateleira do supermercado. Não tenho dúvidas de que a reforma irá cumprir o seu papel, pois se é boa para o agro, certamente será boa para o país.

Deputado federal (MDB-RS)