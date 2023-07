A Copa da Educação

José Paulo da Rosa

Mais de 68 mil estudantes da rede municipal de ensino e rede conveniada de Porto Alegre retornam à sala de aula depois de uma merecida semana de recesso. Nosso qualificado time de professores entra em campo para o segundo tempo do ano letivo. Temos muitos desafios pela frente, mas é perfeitamente possível virar o jogo e garantir a vitória da Educação. Dispomos de uma rede potente com diversos projetos exitosos e importantes programas pedagógicos, que apontam para o caminho da recuperação dos bons índices de qualidade de ensino, que já tivemos no passado.

O "Alfabetiza Poa", por exemplo, tem promovido a formação continuada de professores dos anos iniciais a fim de garantir a alfabetização plena na idade certa. O "RecomPoa" é outra relevante iniciativa que busca reparar os danos causados pela pandemia. Nossas 98 escolas foram equipadas com ótimas ferramentas de tecnologia, como os chromebooks e as telas interativas, que garantem um ambiente de inclusão digital e tornam as aulas muito mais lúdicas e eficientes para a aprendizagem.

Todavia, temos um enorme desafio de infraestrutura, que é urgente de resolução. Por meio de contrapartidas da iniciativa privada, dezenas de escolas estão recebendo reparos emergenciais na rede elétrica, para que todos os equipamentos de inovação possam ser plenamente aproveitados. As redes hidráulicas também estão em processo de recuperação. Há um projeto ainda maior para revitalização dos prédios, que carecem de reformas. Outra prioridade é a reorganização dos recursos humanos para suprir as necessidades de professores e monitores. Afinal de contas, mais importante que todos os equipamentos e espaços físicos, são os servidores da Educação, que merecem todo o nosso respeito e valorização, para que sigam com o brilho nos olhos, fazendo a diferença no ensino e no cuidado às crianças e adolescentes da nossa Capital.

Assim como a Copa do Mundo de futebol feminino, em andamento, a bola está no centro do gramado e nós estamos prontos para disputar um jogo ainda mais importante. Vamos buscar o título de uma educação com mais qualidade, inovação, equidade e inclusão, principalmente aos alunos da periferia. Com muita ética, planejamento, trabalho, senso de urgência e diálogo permanente, chegaremos lá.

Secretário de Educação de Porto Alegre