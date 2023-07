O turismo pede um olhar especial

Professor Bonatto

Precisamos olhar com atenção e entusiasmo para o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Sul e assim, projetar um amanhã com mais desenvolvimento econômico e social. No entanto, quando pensamos em turismo, que o nosso olhar não se direciona apenas para a Serra e Litoral, que possuem um riquíssimo valor, mas para potenciais turísticos que também podem ser encontrados na Região Metropolitana de Porto Alegre, em específico no município de Viamão.

A importância de Viamão para o desenvolvimento do turismo ainda não é reconhecida, mas o município que possui uma área territorial três vezes maior que Porto Alegre, que por 10 anos foi a capital dos gaúchos, é berço de empreendimentos que são referência a nível nacional e internacional. É em Viamão que está a maior área de produção de olivas no Brasil, com azeites de oliva premiados na Itália, Estados Unidos e Israel. É onde está localizado o ecoresort referência em competições esportivas, o Vila Ventura, onde está o autódromo Internacional de Tarumã, o Parque Estadual de Itapuã, que completou 50 anos em julho, Parque Saint Hilaire, a igreja Nossa Senhora da Conceição, segunda mais antiga do Estado e tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Entre matas e campos, morros e faróis, a riqueza ambiental existente em Viamão é um tesouro a ser descoberto e aproveitado com consciência. A extensa área ambiental possibilita que Viamão seja um dos polos geradores de energia eólica no estado, com o Complexo Eólico Pontal. Quem recentemente olhou para Viamão e dedicou seu tempo e trabalho, reunindo em uma obra literária todas essas belezas, foi o jornalista José Barrionuevo, com o livro "Viamão 300 anos".

Assim como ele, precisamos entender a importância do turismo, trabalhar por políticas públicas que proporcionem um ambiente atrativo para empreendedores, impactar positivamente a economia local, gerar emprego e renda, despertar a sensação de pertencimento e credibilidade. Nessa direção, a instalação da primeira Secretaria Municipal do Turismo, marcou os esforços do poder público e iniciativa privada em promover um ambiente favorável de desenvolvimento. Ao mirar em uma área, movimentamos muitas outras. Um grande número de gaúchos mora na Região Metropolitana de Porto Alegre, todas as pessoas podem ficar por aqui para conhecer novos lugares e tirar um plano empreendedor do papel. Viamão é o destino, o turismo é o caminho!

Deputado Estadual e Líder da Bancada do PSDB