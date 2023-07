Equilíbrio hídrico para aflorar a avicultura

Cristiano Trindade De Angelis

O debate sobre alternativas para uma melhor utilização dos recursos naturais com foco na conservação dos recursos hídricos se torna mais importante visto que 69% da água potável é destinada para a agricultura, 22% para as indústrias e apenas 9% para o consumo humano. Em relação ao consumo humano, no Japão, o quinto país como maior numero de imigrantes para o Brasil (o primeiro é a Bolívia), é aplicado ozônio e carvão ativado biológico para decompor e remover o mau odor e a sujeira da água e inclusive conseguem reaproveitar a água utilizada no banheiro.

Na avicultura do Vale do Taquari o principal resultado encontrado pelos pesquisadores é que a depleção de oxigênio dissolvida e a eutrofização é responsável pelos principais impactos ambientais das águas residuais e a pré-lavagem de carcaças de aves contribuiu para diminuir a carga de poluição do óleo e graxa. O estudo conduzido pela analista de controle de qualidade da Reinigend Química do Brasil, Grasiele Fries no artigo 'Avaliação da perda de água em carcaças de frango por dripping teste em um frigorífico do Vale do Taquari" evidenciou remoção inadequada de nutrientes do sistema de tratamento da Estação de Tratamento de Água - ETA, principalmente de fósforo total e nitrogênio total e, consequentemente, aumento de suas concentrações no corpo receptor, contribuindo assim para a eutrofização. Águas residuais podem ser tratadas por meio de reatores sequenciais de nitrificação/desnitrificação.

Outra estratégia diz respeito à padronização dos procedimentos de limpeza em todas as mudanças de trabalho e implementação de medidores de água no setor por setor e logo no inicio do processo se pode reduzir o consumo de água em 13%.

Estudos sobre Produção mais limpa sistemática envolvendo instalações de abate investigaram mudanças processuais simples no abate de aves, como tempo de exsanguinação mais longo para melhor coleta de sangue e uso equilibrado de sal para a preservação da pele de aves. Outras opções incluem o uso de pressurizadores de água para limpeza e o uso de água resfriada para reduzir a carga de poluição do óleo e graxa em águas residuais durante a lavagem da carcaça.

Mais estudos sobre são necessários, mas essas sugestões parecem já darem um bom caminho para desenvolver uma estratégia de equilíbrio hídrico.

Pesquisador na área de Cultura Nacional e Gestão do Conhecimento