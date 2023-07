Novas ideias. Novas construções

Covatti FilhoÉ na política que a gente constrói uma sociedade mais justa, próspera e desenvolvida. Contudo, é bastante frequente ver políticos desvinculados da realidade e das reais necessidades das pessoas. Por que é importante promover, dentro do ambiente da política, o debate sobre qualificação? Precisamos levar esse tema para além da tribuna e aproximar essa discussão da sociedade. Então, como os gestores dos partidos e fundações podem contribuir para o fomento da uma capacitação em termos de legislação, economia, gestão e comunicação? A cada dois anos, a cada eleição, vemos a sociedade exigir — coberta de razão — que os seus representantes sejam capazes de responder à complexidade dos desafios que surgem no dia a dia, com conhecimentos técnicos e habilidades específicas. A capacitação política promove o entendimento dos problemas sociais e econômicos, permitindo soluções mais embasadas tecnicamente — oferecendo às pessoas o que de melhor pudermos entregar enquanto seus representantes: envolvimento de verdade, com engajamento no bom debate — para além das questões polarizadas e partidárias, focando em soluções.Políticos capacitados tomam melhores decisões. Com qualificação, compreensão mais aprofundada e levando em consideração diferentes perspectivas, os representantes tendem a adotar soluções mais eficientes. Para avançar além do discurso, é essencial que seja construída uma política comprometida com o bem-estar das pessoas. Portanto, é fundamental que exista esse entendimento sobre a importância de estar onde elas estão, estabelecendo um diálogo permanente, conhecendo de perto as realidades e compreendendo o que aquela população anseia, quais são seus desejos e necessidades. Quando a política está perto das pessoas, a representatividade e o engajamento aumentam, fortalecendo a democracia. Que tenhamos políticos envolvidos, que saibam a importância do surgimento de novas ideias, novas lideranças e novos caminhos para resolver os problemas reais das pessoas e melhorar o funcionamento do Estado, explorando diferentes perspectivas. A diversidade de conhecimento e experiência enriquece o debate político. Essa é uma estrada que se pavimenta aos poucos e que exige dedicação — é uma construção coletiva e permanente. A prioridade sempre deve estar em encontrar as melhores soluções para a sociedade e para as pessoas onde elas estão.