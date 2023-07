Menos burocracia e mais competitividade

Felipe Camozzato

Sabemos que o Estado e os municípios gaúchos precisam cada vez mais de um ambiente de negócios dinâmico e favorável para gerar emprego, renda e oportunidades. Por isso, precisamos desburocratizar e simplificar a abertura de empresas, criando uma verdadeira agenda de competitividade para o Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, o Tudo Fácil Empresas é uma plataforma que permite a abertura de empresas online, de forma gratuita e em apenas um acesso, com tempo máximo de 10 minutos. Lançado no final do ano de 2021, o modelo funciona para empresas individuais ou limitadas, de baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário.

O Tudo Fácil Empresas foi desenvolvido pelos integrantes do projeto DescomplicaRS, o braço executivo do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede). Importante destacar que esse projeto foi possível por conta do apoio técnico e financeiro do Sebrae, além de outras entidades, parceiros privados e do terceiro setor que integram o Conselho. O Sebrae aportou mais de R$ 5 milhões na iniciativa, além de ter dedicado equipe ao processo, contribuindo para a digitalização da Junta Comercial, origem de todos os avanços relativos à desburocratização e facilitação na abertura de empresas.

Na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização, presidida por mim, está trabalhando, em parceria com a Junta Comercial do RS, o Sebrae e o CEDE, na expansão do número de municípios gaúchos que possuem o Tudo Fácil Empresas. Atualmente, 31 cidades contam com o sistema plenamente instalado e 73 cidades estão em processo de instalação.

O Observatório Tudo Fácil Empresas é uma plataforma lançada pela Frente Parlamentar para acompanhar a implementação do Tudo Fácil Empresas nos municípios do estado. Por ele, é possível visualizar o Mapa do RS e selecionar os municípios para avaliar o status de implementação. A ideia é sensibilizar prefeitos, secretários e vereadores sobre como a desburocratização na abertura de empresas pode ser decisiva para o crescimento econômico regional.

Iniciativas desse tipo, fruto do diálogo entre a sociedade e o poder público, têm a capacidade de mobilizar os atores do processo com mais agilidade, promovendo um ambiente de negócios mais saudável para os empreendedores do Estado e ainda trazer mudanças muito positivas para as ações do poder público.

Deputado estadual (Novo)