Bagé cresce a olhos vistos

Divaldo Lara

Ao completar 212 anos de fundação, Bagé comemora números positivos na economia e avança na conclusão das obras de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento econômico e social do município mais importante da Campanha Gaúcha.

Depois de três décadas, o Exército Brasileiro, em parceria com nossa Prefeitura, está a pleno, construindo a obra mais importante da cidade, a Barragem de Bagé, o que aumentará em 4 vezes o volume de água, acumulando 18 bilhões de litros. Um novo ciclo se aproxima em que água potável abundante, esgoto coletado e tratado, respeito ao destino dos resíduos e às fontes de abastecimento são realidades no município.

Bagé é referência em atividade econômica. Atualmente, aparece como o município mais desburocratizado para abertura de empresas no ranking do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. De 2019 para cá passou de 5 mil empresas ativas para 13 mil e está entre as 100 melhores cidades do Brasil no setor de serviços. Também é bicampeã em desenvolvimento do empreendedorismo com selo diamante da Fundação Nacional de Qualidade e Sebrae, reconhecimento obtido com a implementação da Casa do Empreendedor, ferramenta que possibilita a abertura de empresas, muitas vezes, em até 24 horas.

Sem esquecer o progresso na área da saúde, iniciou este mês o funcionamento da radioterapia, que completa o ciclo de tratamento oncológico no município, agora com um hospital do câncer erguido em plena pandemia, durante nossa gestão.

Todos sabem que o município é berço de cavalos Puro Sangue Inglês em seus haras e de produção de cavalo crioulo, os melhores animais para o serviço do campo. Aqui, raças britânicas criadas a pasto natural e clima ideal para criação de gado, resultam na carne mais saborosa do mundo. As exportações excederam o dobro desde o período que assumimos a cidade, passando de 60 milhões de dólares em 2016 para 154 milhões de dólares no ano passado.

As perspectivas para Bagé são gigantes, por isso o investimento empreendedor é grande, seja com inovações tecnológicas digitais como pela interligação com o mundo através do Aeroporto Comandante Kraemer, com voos diários, também retomados em nossa gestão.

Aos 212 anos, Bagé entra em uma nova era, de desenvolvimento inovador e respeito às suas tradições.

Prefeito de Bagé (PTB)