Sejamos todos Curupira

Ana Paula Moreira Rovedder

Água, remédios, regulação climática, alimentos, fibras, madeira, polinização, conservação do solo, sequestro de carbono, biodiversidade, beleza cênica, turismo, folclore, conhecimento, inspiração. Já parou para pensar em tudo que as florestas nos dão? Todos os biomas brasileiros possuem florestas. Temos a maior do mundo, a Amazônica, e a mais antiga da América do Sul, a Atlântica. É nossa a missão de guardar tais tesouros, mas a sociedade brasileira vem degradando áreas florestais continuamente.

Nesse 17 de julho, dia de proteção às florestas, invoca-se a figura do Curupira, seu protetor, segundo a cultura indígena. São eles, os indígenas, seus grandes guardiões. Tive a oportunidade de visitar o Xingu e conhecer o extraordinário trabalho feito pelas comunidades indígenas na coleta de sementes para restauração florestal.

Ao sobrevoar o território do MT para chegar ao Xingu, é fácil perceber onde há uma comunidade indígena: passamos por extensas áreas de monocultura, pastagens, erosão. Quando a paisagem começa a mostrar Cerrado, veredas, palmeiras e florestas, logo vemos a aldeia no centro.

As florestas do RS também foram muito suprimidas. No Bioma Mata Atlântica, restam 7,5% e no bioma Pampa, 11%. Desde 2012, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade), da Universidade Federal de Santa Maria, promove pesquisa, extensão e capacitação em restauração de florestas e campos. Testando técnicas de restauração e estratégias produtivas sustentáveis, como agroflorestas. Nossa experiência é repassada à sociedade em cursos, palestras e publicações. Mas não focamos apenas áreas degradadas. Também registramos a alegria das comunidades quando se apropriam de práticas restaurativas, a fauna resistindo bravamente, a beleza de espécies raras. Conflitos entre florestas e sociedade existem, mas também há soluções.

E, sem florestas, seremos nós a deixar de existir. Repito a pergunta: Já parou para pensar em tudo que as florestas nos dão? A maioria das pessoas não. Florestas não fazem greve, não cobram honorários ou royalties. São generosas na sua forma de tudo oferecer. São poéticas e misteriosas. Desafiam nossos sentidos e nossa resistência. Que sejamos todos um pouco Curupira para protegê-las.

* Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade) da UFSM