Um saneamento que vai muito além do básico

Leandro Marin

Para 317 municípios gaúchos, um grande projeto de qualidade de vida para seus moradores começa agora. Com o início das operações da Aegea junto à Corsan, o Estado ganha novo fôlego de investimentos para transformar saneamento básico em mais saúde, mais dignidade, mais proteção do meio ambiente e mais desenvolvimento econômico para 6,5 milhões de pessoas. Temos um longo caminho pela frente até alcançarmos o acesso universal a água e esgoto no Rio Grande do Sul: de cada dez gaúchos, dois não têm água tratada na torneira e sete não têm acesso a coleta de esgoto. Nosso compromisso, no entanto, extrapola metas contratuais; trabalhamos para ir "além do básico".

LEIA MAIS: Contrato é assinado e RS vende Corsan ao grupo Aegea

Nesta operação, não existe demanda menos urgente. É inadiável entregar um saneamento que funcione. Para que isso aconteça, é preciso olhar, cuidar e respeitar as particularidades e desafios próprios da operação de cada pequeno, médio ou grande município.

Além de uma infraestrutura preparada para atender a população, o saneamento gera impactos transversais às economias locais. As obras, muitas vezes invisíveis porque estão debaixo do chão, configuram, porém, um notório incentivo para diferentes setores do comércio e serviços, já que se abre mercado para fornecedores locais dos mais variados segmentos. Para se ter uma ideia, na área de atendimento da Corsan, projeta-se que o impacto econômico da universalização do saneamento básico, até 2033, será de R$ 40,7 bilhões, dos quais cerca de R$ 4,75 bi serão gerados na região Metropolitana.

Saneamento é, também, um forte indicador de proteção à saúde e ao meio ambiente. Com as obras programadas para os primeiros 100 dias de operação da nova Corsan, cerca de 192 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento deixarão de ser despejadas em rios, córregos, solo e mares gaúchos todos os dias, o que representa uma redução de 43% do total dispersado no Estado. Um pequeno passo que representa muito para o resguardo das condições de vida e sustentabilidade na natureza e, por consequência, uma verdadeira barreira de proteção à saúde humana.

Em um Estado como o Rio Grande do Sul, cuja marca de identidade é o orgulho pela união e realizações de seu povo, queremos ir além de fazer o "básico". Nossa palavra-chave é parceria e dela vem a força para cumprir grandes desafios. Estamos prontos para aprender com os gaúchos, assumir o futuro a muitas mãos e experimentar o poder e a força da complementaridade público-privado.



Vice-presidente de Operações do Grupo Aegea