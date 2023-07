Tenha sua saúde ocular em foco!

Denise Donboski

Cuidar da visão é essencial, assim como cuidar de qualquer outra parte do corpo. Nossos olhos são quem nos dão nossa maior percepção de mundo, mas a saúde ocular está em alerta! São inúmeras as formas de prevenir doenças oculares, desde evitar coçar os olhos, até utilizar óculos escuros em ambientes com claridade excessiva e, principalmente, visitar regularmente o médico oftalmologista para fazer exames preventivos. Ainda assim, os números de doenças oculares são alarmantes.



De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), em média 2,2 bilhões de pessoas no mundo tem problemas de visão e, pelo menos 1 bilhão, tem algum problema que poderia ter sido evitado. Desses, cerca de 50 milhões são brasileiros e 60% desses casos são de cegueira e deficiência visual. Ainda, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta que catarata e erro retrativo não corrigido representam 74% dos casos de deficiência visual, enquanto glaucoma, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética também podem causar a perda de visão.



Os dados da OMS foram essenciais para que a Organização e a Agência Internacional para Prevenção da Cegueira criassem o Dia Mundial da Saúde Ocular. A data, celebrada em 10 de julho, busca gerar consciência social sobre a importância da prevenção e diagnósticos que podem evitar a perda parcial ou absoluta da visão.



A eliminação da cegueira evitável ou curável é uma questão social, pois diversos casos de incapacidade visual poderiam ser evitados se o acesso à saúde fosse para todos, mas acabam afetando todos os aspectos de desenvolvimento humano. Assim, a prevenção e tratamento precoce causariam melhores resultados e resultariam em melhor qualidade de vida para todos.



Nenhum médico poderá indicar o tratamento correto se o paciente não seguir as indicações para saúde visual. Por isso, proteja seus olhos sempre que algo puder atingi-los, lave os olhos com bastante água em caso de contato com qualquer substância, use óculos e lentes de contato apenas quando prescritos por médicos especialistas, tome cuidado com maquiagens que podem causar alergias.



Sua saúde deve ser sua prioridade todos os dias. Não espere ter um problema para consultar seu oftalmologista!





Gerente Executiva da Clínica Visão