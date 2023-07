A vez da Zona Sul

Paula Mascarenhas

A história do desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa obrigatoriamente pela Zona Sul do Estado. Foi nesta região que a economia gaúcha se forjou e conquistou lugar de destaque no cenário nacional. Os tempos de pujança, porém, foram ficando no passado, principalmente depois da segunda metade do século XX. As décadas de retração se transformaram em marcas profundas na população, com a falta de oportunidades e poucos investimentos. Nos últimos anos, entretanto, esse panorama mudou e um novo ciclo de desenvolvimento está em formação na parte meridional do mapa do RS.

O fortalecimento dos portos de Rio Grande e de Pelotas, que no primeiro quadrimestre deste ano movimentaram próximo de 13,5 milhões de toneladas em cargas, aliado ao novo ritmo das obras de duplicação da BR-116 e a ampliação do Aeroporto João Simões Lopes Neto, colocaram a zona sul em outro patamar para atrair novos empreendimentos.

Pelotas não é só a cidade do doce. É o principal centro de serviços da região, possui uma robusta cadeia produtiva no setor agropecuário e é um importante polo universitário do país, reunindo mais de 30 mil estudantes. Nos últimos anos, a cidade constrói uma jornada de sucesso no setor de inovação, a partir do Pelotas Parque Tecnológico, e também no setor construtivo, com concepções modernas em um harmonioso contraste com o nosso famoso patrimônio histórico. A recuperação econômica da cidade pós-pandemia e dos prejuízos com as estiagens ocorre relativamente rápido, com subsequentes saldos positivos de emprego e também na criação de empresas.

Como prefeita, sou cobrada para que indústrias se instalem na cidade. Mas sabemos que isso não funciona assim. Não há como forçar ou decidir pelo empresário. A função de um gestor público municipal é trabalhar para melhorar a cidade, criar um ambiente favorável e receptivo, e, com isso, atrair a atenção de investidores.

Apostar em infraestrutura com pavimentação, iluminação e mobilidade, fortalecer as redes de ensino e de saúde, além de requalificar e ampliar espaços públicos devem ser prioridades. Pelotas se tornou referência internacional em segurança pública e em ações de prevenção social com o Pacto pela Paz. Construir uma cidade mais humana e que possa ser compartilhada por todos é fundamental para gerar emprego e renda.

Essa visão é compartilhada pelos outros prefeitos da região. O ambiente é de otimismo. É a vez da zona sul retomar seu protagonismo no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Prefeita de Pelotas (PSDB)