A arquitetura na criação de um mundo melhor

Andressa Barroso

A arquitetura contemporânea é, cada vez mais, influenciada por preocupações ligadas à sustentabilidade, que se traduz, principalmente, na redução de energia, no cuidado com os recursos naturais e nos mais amplos aspectos ecológicos. Soluções que respondam à consciência ambiental, são palavras-chave. Ao lado de inovação e criatividade, projetos contemplam materiais renováveis, fontes de energia limpa e estética associada ao conforto, com naturalidade e fluidez orgânica.

Questões descuidadas há décadas despontam prioritárias. A especificação de materiais da construção civil em sincronia com a sustentabilidade é fundamental. A redução do consumo de energia, leva a sistemas de climatização eficientes. Edificação adequada em relação ao sol (luz natural), associada a materiais com boa capacidade de isolamento térmico e acústico será excelente resposta, invariavelmente enlaçada à estética. A utilização de água da chuva e a escolha de energias alternativas mostram não apenas formas de preservação do ambiente e qualidade de vida, mas independência econômica e sustentabilidade, traduzindo um mundo limpo, seguro, bonito e em harmonia com a natureza, o que define um dos papeis prioritários da arquitetura. Não vale o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. A arquitetura deve reunir bom, bonito, barato, adequado e sustentável, na medida em que uma residência pode ser unifamiliar, mas o meio ambiente é coletivo.

Um aspecto com o qual a arquitetura tem obrigação ética é a origem dos materiais, sempre com fontes certificadas, o que lembra opções como reutilização de materiais de demolição, alternativa que reduz o impacto ambiental, entre outros aspectos da economia verde. A exigência de uma sociedade consciente, passa, também, por aspectos sociais, dos quais a arquitetura não pode descolar-se. E ela tenderá a cumprir seu papel na medida em que projetos incorporem materiais locais, cuja produção gerará empregos.

Práticas atraentes e questões relativas ao impacto ambiental associam-se a uma arquitetura responsável ou ecológica. Nesse sentido destacam-se, ainda, a utilização de materiais não tóxicos e o paisagismo. Cresce em importância, portanto, a arquitetura bioclimática. Considerar fatores de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente deixou de ser opção, passando a definir condição de sobrevivência.

Tesoureira da Associação Sala de Arquitetos