A importância do cooperativismo para um mundo mais conectado, colaborativo e consciente

Jânio Vital Stefanello

O mundo evolui a uma velocidade intensa, e a cada ano que passa, novas tecnologias, processos e ferramentas de inovação nos desafiam a pensar diferente e agir com mais rapidez e assertividade. Neste ambiente tão conectado em que todos vivemos, quem não interage, quem deixa de compartilhar conhecimento e evita se integrar nos ambientes sociais ou empresariais acaba perdendo espaço. Esta reflexão abre caminhos para destacar o quanto o cooperativismo tem um papel social muito importante para despertar uma consciência mais colaborativa e participativa nas comunidades onde atua.

No primeiro sábado de julho, celebramos o Dia Internacional do Cooperativismo. E percebemos que, a cada ano que passa, a data tem maior destaque na mídia, é lembrada e comentada pelas pessoas e organizações. Mais do que mostrar o quanto as cooperativas têm se destacado por sua atuação social e econômica, esse movimento reflete o entendimento que a sociedade está tendo sobre a importância de buscarmos aplicar a cooperação de forma efetiva em nosso cotidiano. O senso de comprometimento, responsabilidade e a maior proximidade que os cooperantes possuem se revelam no crescimento das cooperativas, que sempre se destacam em seus segmentos de atuação.

Viver o cooperativismo é um convite a olhar para os sonhos de uma comunidade e buscar na união de ideias, talentos e objetivos a força necessária para realizar o que se almeja. Na Coprel, temos uma cultura orientada a compreender as demandas do nosso cooperante e encontrar a solução para o problema ou dificuldade. E ao seguir por este caminho, cujo destino é corresponder às expectativas de cada família ou empresa que confia em nossa cooperativa, não andamos sozinhos. Constituímos alianças estratégicas com outras instituições, cooperativas, com empreendedores, buscamos o aprendizado constante, incentivamos a troca de experiências e valorizamos a autonomia de nossos cooperantes. Desta forma, nossos objetivos se ampliaram.

O trabalho da Coprel, que começou com a missão primordial de levar energia elétrica e uma vida melhor para as famílias do interior, hoje engloba a geração de energia limpa e renovável, o acesso à comunicação e internet de alta qualidade que incentiva a permanência do jovem no campo e a sucessão rural, soluções para empresas que demandam serviços especializados na área elétrica com segurança, e também a assessoria técnica e comercial para o mercado livre de energia com assertividade. Esse conjunto de atividades gera um resultado financeiro, que é integralmente aplicado em investimentos em fundos e programas sociais mantidos pela Coprel que beneficiam diretamente os cooperantes, suas famílias e também a região em que o recurso é aplicado.

Aplicar os princípios do cooperativismo é ir muito além de cumprir a legislação que rege o contrato social de uma cooperativa. É dar exemplo, por meio de ações colaborativas, transparência na gestão, desenvolvimento de ações e projetos em benefício da sociedade. Desta forma, cumprimos com nossa missão de apoiar o desenvolvimento regional, levando renda e vida melhor com serviços cooperativos. Temos a consciência de nossa responsabilidade de acelerar o desenvolvimento sustentável, tema definido pelo ACI – Aliança Cooperativa Internacional para o Dia do Cooperativismo de 2023. Seguimos em frente focados neste compromisso, mas conectados ao principal: nossos cooperantes. É esta energia que faz com que a Coprel seja a ligação com o futuro da nossa gente.



A Coprel possui hoje 105 mil famílias ligadas nas redes de energia e internet

Crescimento da Coprel 2021/2022:

Consumo de energia: +10,17%

Número de clientes de internet: +31%

Receita: +15,57%

Distribuição das sobras em programas sociais: (R$ 26.855.561,29)

