A cidadania italiana pode acabar?

Nátali Lazzari

Esta é uma pergunta que está cada vez mais frequente, ainda mais com as últimas notícias em torno do projeto de lei que tramita desde o dia 7 de junho no Parlamento Italiano que, se aprovado - e tem boas chances de ser -, deve acabar com o sonho de muitas famílias de conseguir o reconhecimento da Cidadania Italiana. De autoria do senador Roberto Menia, do partido Fratelli d'Italia, o mesmo da primeira ministra de Giorgia Meloni, o texto prevê obrigatoriedade de proficiência intermediária no idioma italiano, residência comprovada de um ano no país, entre outras medidas. Especialistas alertam que o texto possui grandes chances de ser aprovado e que é hora de agilizar processos. Mas como fazer isso? Quais são os passos cruciais a partir de agora, para que não sejamos afetados por esta possível lei?

Primeiramente, precisamos dizer que este projeto de lei não será aprovado do dia para a noite. Entretanto, quem chega antes 'bebe água limpa'. Então, é preciso correr para não perder a oportunidade.

O primeiro passo é falar com pessoas que entendam do assunto e que saibam como ajudar. Este projeto de lei traz, entre outros, motivos pelos quais Roberto Menia alega que a forma de como o reconhecimento de Cidadania Italiana tem que mudar é porque tiveram relatos de pessoas que fraudaram documentos e, principalmente, residências na Itália. Por isso, a indicação inicial é contratar profissionais idôneos que saibam o que estão fazendo.

O segundo passo é protocolar o pedido no Consulado, mas para isso, primeiro é preciso da Certidão do antepassado italiano. Por isso, é tão importante que cada passo seja seguido à risca, sempre com uma consultoria internacional qualificada e credenciada.

O terceiro e último passo é correr para emitir todas as certidões brasileiras e montar a pasta para que ela esteja pronta o quanto antes, para que seja possível escolher qual formato melhor a ser seguido. A partir daí, o caminho é todo via Consulado, e o tempo de espera é de mais ou menos 17 anos. No formato judicial, com advogado na Itália, leva cerca de 3 anos de espera, ou via administrativa, quando o interessado vai até a Itália e apresenta o pedido diretamente ao Comune de nascimento do seu italiano, com permanência na Itália de pelo menos 6 meses.

Nós, da Avanti Cidadania, temos o dever de alertar todos os clientes que têm o desejo de realizar este sonho de ser cidadão italiano e poder ter mais liberdade de ir e vir, de proteger os seus filhos com o benefício de usufruir de escolas consagradas em todo o mundo, e muitas vezes de graça. Afinal de contas, qual o melhor legado que você pode deixar para um filho, senão a educação?

Historiadora pela Ufrgs, especialista em Genealogia e Cidadania Italiana