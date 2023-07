Desafios do mercado imobiliário gaúcho

Paulo Colnaghi

Em constante superação de obstáculos, como o aumento dos insumos da construção civil e as altas taxas de juros, o segmento imobiliário segue crescendo de forma expressiva no Estado. Estes bons resultados, devem-se ao fato de que o investimento em imóveis ainda é considerado uma escolha segura. Vislumbrando um momento repleto de oportunidades promissoras aos consumidores e às empresas, acredito na adoção de medidas conjuntas entre todos os atores envolvidos neste mercado.

Com o crescimento do número de edificações disponíveis - levantamento do Sinduscon-RS sinaliza um aumento de 49% no volume dos lançamentos imobiliários no Estado neste ano em relação a 2022 -, o passo seguinte deve ser a melhoria nas opções de compra e venda. Para se criar condições favoráveis, construtoras, imobiliárias e financeiras podem estabelecer parcerias estratégicas, oferecendo vantagens aos clientes.

Esta cadeia começa pelo controle de preços e flexibilização da compra de materiais, no desenvolvimento de programas de financiamento e na oferta de moradias voltadas às exigências do público contemporâneo. Com mais de 30 anos neste campo de atuação, observei algumas sutis mudanças nas necessidades dos indivíduos após a pandemia de Covid-19.

Os consumidores que enfrentaram lockdown estabeleceram novas prioridades para os seus lares. O advento do trabalho remoto fez do espaço destinado ao home office ser uma demanda essencial para as famílias. Esse despertar para a efemeridade gerou uma busca intensificada por conforto e bem-estar, impulsionando a procura por imóveis que possam proporcionar essas qualidades de forma rápida e eficiente.

O investimento em imóveis ainda é valorizado, pois, além de proporcionar segurança, continua sendo uma fonte lucrativa. Ao adquirir uma propriedade, as pessoas têm a oportunidade de construir um patrimônio sólido e estável ao longo do tempo e a opção de geração de renda por meio de aluguéis. Essa combinação de estabilidade e potencial de retorno financeiro torna o investimento imobiliário uma estratégia atrativa para aqueles que buscam diversificar seus portfólios e garantir um futuro estável.

Empresário