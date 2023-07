Supremo consolida regras para dispensa sem justa causa

Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou válido o Decreto 2.100/1996 que comunicou a retirada do Brasil do cumprimento da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que proíbe a dispensa sem justa causa. A Corte Superior também entendeu que a denúncia de tratados internacionais pelo presidente da República exige a anuência do Congresso. Esse entendimento vigorará a partir de agora, preservando os atos anteriores.

Importante destacar que, além de vedar a dispensa imotivada, a Convenção 158 da OIT prevê uma série de procedimentos para o encerramento do vínculo de emprego.

Tal instrumento internacional entrou em vigor no Brasil em 1996, após passar pelo Congresso, com aprovação do Legislativo e do Executivo, contudo, poucos meses depois foi denunciado via decreto pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em simples palavras, o ato do presidente de denunciar possui o significado de inaplicabilidade do instrumento internacional (convenção 158) no Brasil. Ou seja, restou afastada a aderência e aplicabilidade através de ato do presidente do instrumento internacional, portanto, após a denúncia ocorrida, os empregadores continuaram a poder dispensar seus empregados sem justa causa.

A questão levada ao STF, ao contrário do que alardearam alguns especialistas, não era de retorno da aplicabilidade do instrumento coletivo internacional no sentido de tornar obrigatória a justificativa para a dispensa, mas sim sob o viés específico se o ato do presidente, através da denúncia realizada, seria constitucional.

Após 25 anos de tramitação no STF, a decisão revelou que daqui em diante não poderá o presidente retirar por decreto o Brasil de eventuais tratados que se submeteram ao caminho de aprovação das casas legislativas, e ainda que com diferentes fundamentações, a impossibilidade do STF anular ato assinado.

A consequência prática revela que: 1) permanece no mundo jurídico o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso ; 2) declarado através de efeito modulador que de agora em diante nenhum decreto unilateral do presidente da república poderá retirar por decreto o Brasil de tratados internacionais. Assim, nesse contexto, o instrumento 158 da OIT que seria capaz de exigir justificativa para a dispensa sem justa causa é inaplicável no Brasil.

