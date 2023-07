O alfaiate da política

Fernando Goldsztein

Não uso roupa social desde a pandemia. Assumi um look mais despojado. Um jeans, uma camisa polo e pronto! Mas, em função de compromissos sociais, tive que recorrer aos ternos no fundo do armário.

Além de empoeirados, pareciam ter encolhido. Mas, na realidade, foi a minha circunferência abdominal que aumentou. A temporada de isolamento social junto à geladeira teve suas consequências nefastas…

Sem alternativas, fui fazer uma visita ao alfaiate. Sou dos poucos que ainda prestigiam este profissional em extinção. Aliás, o meu avô, que imigrou da Polônia para o Brasil em 1937 fugindo dos nazistas, era alfaiate. Mas isso é outra história.

Ao chegar na alfaiataria deparei-me com o ilustre ex-governador e ex-senador Pedro Simon, uma lenda viva da política brasileira. Na altura dos seus 93 anos e com um pé quebrado - sua esposa o empurrava numa cadeira de rodas - precisava fazer uma roupa para um casamento. Fazer uma roupa de festa aos 93 anos é privilégio para poucos.

Conversamos durante alguns minutos. Ele teceu comentários sobre o delicado momento que o País atravessa esbanjando lucidez e vitalidade. Não perdi a oportunidade de expressar minha admiração e respeito pelos seus 65 anos de vida pública ilibada. Um exemplo! Um político como poucos.

Infelizmente, para nós brasileiros, a política tem sido palco de escândalos de toda ordem. O público confunde-se facilmente com o privado beneficiando poucos em detrimento de milhões. Segundo o autor americano Barry Ames, "o sistema eleitoral no Brasil favorece e incentiva a eleição de uma grande quantidade de políticos que tem como primeiro interesse a renda pessoal, em segundo a reeleição e, num distante terceiro lugar, as políticas públicas".

Ainda não perdi a esperança de um dia ser possível costurar, assim como um hábil alfaiate, a tão necessária reforma política. Único caminho para podermos eleger mais políticos comprometidos com o crescimento do Brasil e com a redução da sua enorme desigualdade social.

Empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative