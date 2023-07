Reforma tributária: salvação da Zona Franca de Manaus pode vir de aliança com antigos rivais

Eduardo BonatesPor motivos distintos, pode-se dizer que a Zona Franca de Manaus é motivo de rivalidades com os estados de Pará e de São Paulo, além do setor de agronegócio. Contudo, a salvação do modelo de benefícios fiscais que são imprescindíveis para o desenvolvimento de indústria, comércio e serviços na região da capital do Amazonas pode estar justamente nos três adversários históricos.É conhecida no folclore amazônico a grande rivalidade entre os estados do Amazonas e do Pará. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última visita a Belém, revelou que o Pará deveria ter sido escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo no Brasil, em detrimento da escolha de Manaus. Os ânimos mais uma vez ficaram aflorados.O estado de São Paulo também possui rivalidade histórica com os amazonenses, mas de forma diferente das questões históricas e culturais que antagonizam os estados nortistas que um dia formaram o Grão-Pará. São os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus que geraram diversas rusgas entre paulistas e manauaras. O atual vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), é árduo defensor dos interesses paulistas, de quem já foi governador em quatro oportunidades.Por fim, o agronegócio nacional também nunca foi considerado um aliado para o modelo da Zona Franca de Manaus. Isso porque a preservação de mais de 90% da floresta amazônica sempre foi o maior modo de divulgação e defesa dos incentivos tributários destinados à Região Norte.Eis que o dito popular de que o mundo não dá voltas, mas capota, aplica-se perfeitamente ao momento atual da política nacional e às citadas rivalidades. A manutenção do modelo da Zona Franca de Manaus não foi contemplada na proposta de emenda constitucional de autoria de Bernard Appy, atual secretário extraordinário da Reforma Tributária no Governo Lula. O substitutivo apresentado pelo relator na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), também não avançou para preservar os benefícios fiscais. Contudo, o texto do relator também desagradou os estados de São Paulo e do Pará, além do setor do agronegócio.A ironia do destino é que os defensores da Zona Franca de Manaus precisarão se aliar justamente àqueles que sempre foram tidos como inimigos do Amazonas e das benesses tributárias aqui existentes. Mas, como ensinou o ex-premiê britânico Wiston Churchill quando precisou se aliar aos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, "Se Hitler invadisse o inferno, eu cogitaria uma aliança com o diabo".Advogado