A nova forma de atuação do TCE-RS

Sérgio Moacir de Freitas Maia

A instituição Tribunal de Contas como órgão de Estado tem previsão na Constituição Federal no artigo 71, sob o título da organização do Estado, no capítulo que trata da administração pública, na secção IX, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

A Constituição Estadual, no artigo 71, diz que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, além das regras previstas nos artigos 71 e 96 da Constituição Federal, emitir parecer prévio sobre as contas dos prefeitos anualmente.

Para cumprir a missão institucional, o tribunal configura-se em um órgão fiscalizador de conselheiros e conselheiros-substitutos, Ministério Público de Contas e quadro de servidores. Entre os servidores há os oficiais de controle externo que respondem pelo apoio ao serviço e o quadro de auditores de controle externo, a quem cabe fiscalizar os órgãos estatais.

Desde sempre, a atuação do TCE-RS foi focada na fiscalização com o objetivo de apontar vícios ou inconsistências nas ações de gestão levados a relatórios para posterior submissão ao conselho com todas as etapas do processo legal. Essa forma de atuar deixava de atender ao implícito na condição de servidor público porque em decorrência da moralidade administrativa é indefensável que um servidor com vínculo estatutário simplesmente se restrinja a noticiar o evento via processo ao deparar com uma inconsistência de gestão.

A partir dessa ideia, o TCE-RS atualmente tem ação focada, além da fiscalização, em dar suporte técnico aos fiscalizados. O técnico, identificando alguma inconsistência, deve apresentá-la ao gestor, para que ele faça o alinhamento da gestão com as disposições constitucionais e legais.

Nessa nova postura, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul cumpre a missão institucional com melhores resultados ao cidadão, pois, afinal, essa é a finalidade do serviço público ao antecipar a correção de rumos que traz ganho na eficiência e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) - Regional de Pelotas