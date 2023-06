O poder das marcas nas causas emergenciais

Luiz Felipe Gheller*



Devido às enchentes recorrentes no Brasil, a Covid-19 e outras crises humanitárias, a sociedade tem recorrido a iniciativas de solidariedade para ajudar aqueles que sofreram perdas com as causas emergenciais. Diante deste cenário é muito importante e imprescindível ter o auxílio de pessoas influentes e marcas que tenham voz ativa em seu nicho de atuação para que possam divulgar e movimentar suas redes e stakeholders e, consequentemente, atrair os olhares para essas ações específicas.



Isso porque elas têm um papel fundamental nesse momento, pois além de recursos financeiros e insumos determinados, elas conseguem ter o apoio dos colaboradores tanto em termos de verba como também questões que envolvem mão de obra física, o que gera mais velocidade e engajamento para quem precisa.



Outro ponto a ser mencionado é com relação a força e credibilidade que elas transmitem para as pessoas e, por conta disso, influenciam positivamente sua base de clientes, mobilizando as pessoas e conscientizando do quão importante é auxiliar nos momentos de grandes crises. Essa participação das marcas é determinante para o sucesso das campanhas em causas emergenciais e com certeza essa ação será bem-vista pelos clientes, funcionários e rede de contatos.



Mas, além dessa contribuição, o governo e a população devem trabalhar juntos para enfrentar esse desafio, tomando medidas preventivas e adotando práticas mais sustentáveis. Pois é essencial que as vítimas dessas enchentes recebam o apoio e a assistência necessária para se recuperarem dos danos causados.



Com tudo que foi enfrentado durante o período pandêmico e os desastres naturais recorrentes, a sociedade tem se envolvido cada vez mais em iniciativas de solidariedade justamente com o avanço do processo digital que as chamadas vaquinhas virtuais têm passado, proporcionando efeitos em escala mundial. Nesse caso, as corporações podem contribuir realizando a doação direta de quantias para a vaquinha ou ainda criando sua própria ação para ajudar uma determinada causa.



Um bom exemplo foi justamente durante a pandemia. Muitas empresas criaram vaquinhas online para auxiliar a compra de equipamentos e suprimentos médicos, como respiradores e máscaras. Além disso, companhias e seus gestores também podem apoiar as iniciativas e organizações que já estão trabalhando na linha de frente contra as emergências, oferecendo sua colaboração em dinheiro e recursos.



No entanto, é essencial que elas tomem cuidado ao criar ou apoiar campanhas online, para garantir que as intenções estejam claras e que todas as informações fornecidas sejam transparentes e confiáveis. Ao fazer isso, as marcas fortalecem sua imagem e reputação, além de contribuir de maneira significativa e para a sociedade como um todo.



Diante desses insights, concluo que as marcas têm um papel importante no apoio a causas emergenciais, utilizando suas capacidades e recursos para ajudar a comunidade e promover iniciativas sociais. Por meio do uso de plataformas online, as companhias podem criar campanhas de arrecadação de fundos, fortalecer parcerias e colaborar com organizações e grupos que estão trabalhando em prol das emergências. No final, todos saem ganhando!



*CEO do Vakinha