50 anos de cuidado para que fique tudo bem

Julio Mottin Neto

Há 50 anos, a Panvel se dedica a cuidar das pessoas. Esse é o nosso propósito. Desde junho de 1973, quando unimos a força e o talento de duas das maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul: a Panitz e a Velgos, nos orgulhamos dessa essência e de, ao mesmo tempo, crescermos e evoluirmos.

Somos guiados pelo bem-estar e pela satisfação dos nossos clientes, pelas demandas que mudaram tanto ao longo dos anos, por tudo de novo que podemos oferecer para que a jornada seja a melhor e a mais completa, a cada dia. Do olho no olho no balcão da loja até o atendimento nos canais digitais, a Panvel é única. Acreditamos que podemos unir acolhimento e eficiência, cuidar das pessoas dentro e fora dos nossos espaços.

Hoje, contamos com cerca de 600 lojas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo e com 10 mil colaboradores que replicam essa cultura do cuidado. Nosso crescimento está balizado por isso. Criamos nossa marca própria em busca de melhores preços sem abrir mão de qualidade e avançamos muito nessa frente, trazendo variedade e valor agregado aos nossos produtos. É estimulante vermos panvel lovers que consomem e recomendam maquiagem, dermocosméticos, linha baby, linha casa e uma série de outros itens Panvel em todo o País. Ampliamos a nossa atuação com o Clinic, oferecendo serviços essenciais à população, como vacinas e testagens, uma área em que a credibilidade é fundamental.

E a inovação também implica em otimizar a vida das pessoas em outros aspectos. O tempo, por exemplo, um bem precioso. A integração dos nossos canais, a possibilidade de começar e terminar a compra em diferentes meios, nosso marketplace focado em saúde e bem-estar e a entrega mais rápida do segmento no país foram pensados para facilitar o dia a dia de cada um dos nossos clientes. E conseguimos.

Nossa jornada é longa. Como todas as empresas com essa idade, enfrentamos turbulências e desafios. Muitos falam em reinventar-se e, sem dúvida, isso faz parte do processo de inovar e crescer. Mas cultivar os nossos valores, a nossa essência e a nossa identidade de cuidado e perceber que nossos clientes encontram e valorizam tudo isso seja qual for a loja (ou canal) que eles entrem é o nosso maior presente de aniversário.

Presidente do Grupo Panvel