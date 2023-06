Compreender a si mesmo para morar bem

Christian Voelcker

O que é necessário para morar bem? Bom custo-benefício do imóvel, poucas despesas, flexibilidade, espaço ao ar livre… São muitos os fatores que o possível comprador vai considerar na hora de fechar negócio. Até mesmo a situação política do país interfere na decisão final — a taxa Selic, de 13,75%, por exemplo, que é pauta constante, impacta nos preços do mercado imobiliário.

Independentemente da motivação de cada um, existem tendências que estão presentes neste cenário que não podem ser ignoradas. A pandemia, apesar de sua fase atual já ser mais branda, deixou consequências irreversíveis em diferentes segmentos da sociedade, modificando drasticamente as relações laborais e interpessoais. Recentemente, passamos a ler e ouvir discussões com certa frequência sobre inteligência artificial e exploração de novas tecnologias.

Mas retomando o questionamento inicial do texto: o que precisamos para morar bem? Primeiro ponto a considerar é o seu estilo de vida. Você gosta de viajar? É mais acomodado? Mora sozinho? Trabalha em home office? Híbrido? São perguntas que as respostas guiam sua escolha para alugar ou comprar um imóvel. A valorização do lar está ressignificada como nunca, e o jeito é visar o bem-estar adequado a sua realidade financeira e pessoal. Um imóvel residencial pode apresentar diversas funções, entre elas está proporcionar prazer a quem vive nele, e isso repercute muito na hora da escolha.

Em resumo, apesar de ainda haver algumas incertezas em nosso atual contexto econômico, sempre existem alternativas em termos de mercado para se morar bem. A personalização do imóvel aliada à qualificação do mesmo é tema importante para qualquer geração, seja Z, Y, X ou boomer. Priorize, também, o corretor que cuide dos seus interesses com máxima atenção e dedicação. Diante de tantas dificuldades na área, a presença de um especialista é cada vez mais essencial.

Independentemente de nossas preferências ou estilo de vida, devemos fazer escolhas pessoais e profissionais que façam sentido e que irão nortear o caminho do nosso futuro — uma incansável busca nos dias atuais. Afinal, morar bem é compreender a si mesmo para depois externalizar. De dentro para fora!

Vice-presidente da Auxiliadora Predial