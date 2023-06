É possível inovar sem comunicação?

Ana Paula Megiolaro

Ouvimos a palavra inovação com muita frequência nos últimos tempos. Organizações buscam referências internacionais para inovar a sua gestão, os seus processos e, lógico, implementar tendências globais para lucrar mais e se destacar no mercado. Já falei e sigo falando que a comunicação está presente em tudo o que realizamos. A inovação não existiria sem a comunicação, porque ela não acontece de forma isolada.

Israel é um dos berços da inovação, porque soube se comunicar com o mundo. Além desse exemplo, há muitos ecossistemas de inovação de sucesso pelo mundo, pois, utilizaram a comunicação para promover o compartilhamento de informações, conhecimentos, com o propósito de sim criar algo ou recriar para facilitar a vida das pessoas, da sociedade. Conhecemos inúmeras cidades com seus parques tecnológicos que mais parecem ilhas, possuem um imenso potencial, mas não usam a comunicação, não fazem conexões, não estimulam a troca. Criar algo sozinho e não compartilhar é apenas uma invenção, não é inovação.

A partir de 2020, com a pandemia, começamos a viver um movimento diferente, um processo acelerado das organizações em busca da sua transformação digital. A ocasião criou a necessidade de líderes, gestores e colaboradores aprenderem a se comunicar com efetividade, fazer gestão do próprio tempo e de suas tarefas em trabalho remoto. Reuniões de alinhamento precisaram ter pauta definida, com encaminhamento resolutivo do que foi tratado.

Ouso dizer que nos tornamos mais globais. O mundo digital diminuiu distâncias, economizou dinheiro e tempo. Tivemos que estar muito mais atentos ao processo de comunicação. Apesar das ferramentas serem muitas e de não pararem de surgir, como, por exemplo, diversos apps de Inteligência Artificial, é preciso lembrar que quem opera o software ainda é o ser humano. A mensagem do processo de comunicação necessita, cada vez mais, de objetividade e muita compreensão, ou seja, de um feedback de excelência.

A comunicação é a essência da inovação. Lembre-se que não basta ter um produto ou serviço inovador, ou ainda a melhor solução do mundo, se não souber se comunicar. Vamos ao exemplo de eventos promovidos para conectar startups com investidores. O CEO do negócio quando participa de um pitch, deve ter uma comunicação efetiva. Saber se comunicar bem é vital para o sucesso de qualquer negócio. Se inovar é preciso, comunicar é decisivo!

Sócia-diretora da Roedel Intl Advisor