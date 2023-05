Trabalhar dá trabalho e exige um olhar humano nas organizações

Ana Paula BachiegaPara atingir metas e proporcionar melhores ganhos, o sistema de uma empresa precisa ser eficiente. Porém, o mal do crescimento é ele ser mais rápido do que a capacidade das organizações de acompanharem novas necessidades nas relações humanas. Não é raro observarmos um convívio desgastado entre as pessoas, sem um espaço de escuta real. Ao mesmo tempo, a questão financeira tem sido a necessidade emergencial. Isso é tão relevante a ponto de termos uma grande porcentagem de trabalhadores que não se dão ao direito de refletir sobre a convivência no meio profissional. A despeito disso, colaboradores mais jovens têm nos cutucado para uma reinvenção de relações e processos e isso exige um autodesenvolvimento das lideranças. Porém, é um caminhar em uma velocidade mais lenta do que as ondas das necessidades. Afinal, sermos líderes com uma idade em torno de 50 anos faz com que a gente carregue sabedoria, mas nem tanta energia como há 20 anos.Após a pandemia, no entanto, esse olhar foi ampliado. Várias questões que envolvem gestores e colaboradores vieram à tona e uma delas foi a arte da convivência — de todas as formas: online, presencial ou híbrida. E isso permite que os gestores possam traçar a visão de futuro e de desenvolvimento junto às organizações de forma ativa e não apenas passiva. Assim, é possível pensar também que existem inúmeros jeitos diferentes de mensurar a eficácia de um trabalho entregue.Antes se olhava para o meio do trabalho como o lugar de destino normal para todos. Passar horas em um ambiente realizando tarefas fazia parte do trilho da vida, assim como nascer, crescer e se desenvolver. Todavia, novos valores e comportamentos precisam ser compreendidos nas relações mais humanas: diálogo, espaço de escuta, cocriação, necessidades emocionais e não só performance individual.O fato é que trabalhar dá trabalho. E claro que as organizações precisam estar dispostas para que as mudanças ocorram. Relações profissionais sustentáveis tornam as conexões saudáveis, os processos mais fluidos, otimizam tempo e, consequentemente, resultados. Mas é importante lembrar que esse movimento só pode ser construído se for verdadeiro, e principalmente, é preciso fazer acontecer de maneira conjunta.