Mais de um século com os olhos no futuro

Ilton Roberto Brum de Oliveira

Este é um momento de celebração. É indescritível comemorar a história quando ela supera marcos. O GBOEX, entidade com foco em planos de caráter previdenciário, completa, neste mês, 110 anos de fundação. Essa conquista requer dedicação e competência, e uma série de outras qualidades.

Nossa trajetória conviveu com mudanças significativas na economia mundial, na política nacional, com as alterações impostas pela tecnologia e pelo que jamais estará inerte: o mercado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já apontaram que apenas uma em cada quatro empresas conseguem se manter em atividade por mais de 10 anos no Brasil. A informação comprova a grande capacidade necessária para superar mais de um século de atuação.

Em cenários tão diversos como os vivenciados nesses 110 anos, a certeza está na palavra de ordem "inovação". Isso não representa somente "seguir tendências". Investir em inovar é também manter o foco no objetivo principal, nos valores empresariais, preservando a cultura do negócio e mantendo a fidelidade ao que se instituiu como fundamento da entidade.

Marcas fortes são as que criam vínculos com os seus públicos, com as comunidades em que estão inseridas. Elas precisam manter a sua relevância sempre, antecipar-se às necessidades do mercado, jamais perder a coerência entre o que divulgam e o que produzem, mas, sobretudo, estarem com os olhos no amanhã. A expertise do GBOEX é cuidar do futuro das pessoas e, para nós, é essencial que o discurso seja o reflexo da prática.

No decorrer desse caminho, a entidade tornou-se um ativo efetivo e com sustentabilidade. A empresa foi constituída, em 1913, por oficiais, professores do Colégio Militar de Porto Alegre, preocupados em proteger as famílias, com a iminência de uma guerra. Nossos produtos, serviços e relacionamento com os associados e os parceiros comerciais, nos fizeram reconhecidos pela organização e preocupação com as pessoas. O modelo de negócio cresceu e se consolidou. Em 1965, os benefícios foram estendidos para o público em geral.

Ao completarmos mais um ciclo de gestão, de entrega da tranquilidade em momentos de imprevistos para as famílias, temos a convicção de que para servir de inspiração é preciso carregar, além da autenticidade, tradição, solidez e segurança. Vida longa ao empreendedorismo brasileiro!

Presidente da Diretoria Executiva do GBOEX