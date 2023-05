Santa Maria: 165 anos de muitas conquistas

Jorge Pozzobom

Hoje, o Coração do Rio Grande do Sul está em festa. São 165 anos de uma história que nos orgulha. Por isso, o meu vice-prefeito, Rodrigo Decimo, e eu viemos reafirmar o nosso amor por Santa Maria. Temos orgulho das nossas raízes, mas não deixamos de manter o olhar no futuro. No DNA dos nossos cerca de 300 mil habitantes, está o desenvolvimento da cidade. E essa força coletiva tem nos levado a ocupar importantes rankings de desenvolvimento econômico.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Santa Maria é a quinta cidade gaúcha que mais gerou empregos, reconhecimento que se deve à força do nosso comércio, serviços e construção civil. Foram cerca de 2.514 novos postos de trabalho entre janeiro e dezembro de 2022.

Somos o segundo município do Estado que mais atrai investimentos. Os dados são do Índice de Concorrência dos Municípios (ICM), do governo federal, divulgado pelo Ministério da Fazenda. Em nível de Brasil, somos a 11ª cidade ideal para empreender.

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), publicado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), apontou a cidade como a terceira melhor do País no quesito Capital Humano e a 36ª no ranking geral, que avalia os 101 maiores municípios do Brasil. Na categoria Capital Humano, o município ficou entre os três melhores colocados, junto a Florianópolis e Vitória. Esse segmento avalia o acesso e a qualidade da mão de obra básica e especializada.

Vários fatores contribuem com esses índices, como a localização. Estamos no centro do Rio Grande do Sul, com acesso a qualquer região do Estado pelas BRs 158, 287 e 392 e pela RSC-287. Somos a Cidade Cultura e a Cidade Universitária, um polo regional de saúde e uma referência em educação. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com seus mais de 28 mil estudantes e 130 cursos de graduação, é um atrativo à parte. Junto a ela e à Universidade Franciscana (UFN), as demais instituições de Ensino Superior formam milhares de profissionais que levam o nome da cidade por todo o país e para o exterior.

Os desafios de governar uma cidade como Santa Maria são imensos, mas são inúmeras conquistas a celebrar. Parabéns, Santa Maria! Seguimos trilhando um caminho seguro em direção ao futuro.

Prefeito de Santa Maria (PSDB)