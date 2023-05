Como IA e IoT vem transformando o setor de energia

Marcos Roberto Pinotti



A Inteligência Artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) estão transformando o setor de energia, oferecendo novas oportunidades para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a segurança em toda a cadeia de valor. Juntas essas tecnologias podem coletar e analisar dados instantaneamente, permitindo o monitoramento e o controle de forma mais eficaz, otimizando os sistemas de energia e entregando melhores resultados.



Dispositivos IoT, por exemplo, podem criar redes inteligentes (Smart Grids) através da coleta, transmissão e uso de grande quantidade de dados, integrando de forma inteligente todos os ativos conectados à rede. No caso da Inteligência Artificial, a capacidade de análise e identificação de padrões em escala chama a atenção do setor. Com ela é possível realizar diagnósticos extensos sobre a situação da rede, em tempo real e com precisão elevada.



Veja alguns benefícios e maneiras pelas quais a IA e a IoT tem revolucionado o setor energético:



Monitoramento e controle de energia



A IoT tem um papel fundamental no monitoramento e controle de energia, permitindo a coleta de dados minuto a minuto sobre o uso em diferentes locais. Isso pode ajudar as empresas do setor a identificar áreas de desperdício e otimizar o uso em toda a cadeia de fornecimento.



Existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas no monitoramento e controle de energia, como sensores, dispositivos inteligentes de controle e sistemas de automação. Esses mecanismos podem ser integrados a uma rede para coletar dados sobre o consumo em cada ponto da rede.



Com a IoT, os dados coletados pelos dispositivos podem ser transmitidos em tempo real para um sistema central, que analisa e visualiza as informações em um dashboard, permitindo aos operadores de rede monitorar e controlar o uso de energia instantaneamente. Isso ajuda a identificar rapidamente problemas como falhas ou sobrecargas na rede elétrica, possibilitando uma resposta rápida e eficiente.



Além disso, a IoT também oferece controle remoto de dispositivos de energia, como sistemas de iluminação, aquecimento e refrigeração, promovendo redução nos custos e uma maior eficiência na gestão da rede elétrica.



Gerenciamento da rede elétrica



A AI ajuda a melhorar o gerenciamento das redes em várias frentes. Na previsão de demandas com base em dados históricos e atuais, ajudando as empresas de energia a ajustar a produção para atender a demanda de forma eficiente, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a confiabilidade no fornecimento.



A IA também otimiza a distribuição de energia, ajustando o fluxo para garantir que seja entregue com maior eficiência e segurança, levanto em conta fatores como condições meteorológicas, demanda e estado da rede.



Outro ponto que a tecnologia contribui no gerenciamento da rede é através da análise de dados que identifica padrões que podem ser usados para identificar pontos fracos da rede que precisam de melhoria ou manutenção. Também pode prever quando os equipamentos precisarão dessa manutenção preventiva.



Medidores inteligentes



A IoT e a IA também podem ser integradas aos medidores inteligentes, permitindo uma análise mais avançada dos dados de consumo de energia. Por exemplo, a IA pode ser usada para prever a demanda futura com base em padrões de uso anteriores, possibilitando que as empresas gerenciem melhor a produção e a distribuição.



A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu um cronograma para a implantação dos medidores inteligentes em todo o país até 2024. O objetivo é substituir todos os aparelhos tradicionais, permitindo que todos os consumidores tenham acesso a esses equipamentos. Esses dispositivos ajudam as empresas no ajuste de preços e no incentivo do uso mais responsável da energia.



Dessa forma, é notável os benefícios que a transformação digital vem trazendo para o setor enérgico, proporcionando maior eficiência, confiabilidade e sustentabilidade para as empresas do setor.

Diretor de engajamento da kron digital