A era da evolução energética

Cristiano Klinger

A busca por alternativas de produção de energia limpa tem gerado uma rede de cooperação que evidencia a necessidade de transformação da atual matriz energética mundial. A realização de fóruns como o World Hydrogen Summit, em Roterdã, neste mês de maio, demonstra a preocupação e o objetivo das nações de promover a sustentabilidade.

A assinatura do protocolo de intenções com empresas holandesas, durante o fórum, coloca a Portos RS no centro das discussões globais sobre o hidrogênio verde e estimula a atração de investimentos internacionais para o estado. Mas precisamos refletir sobre os próximos passos para promover o desenvolvimento da região de forma sustentável, conforme nosso planejamento estratégico e com visão de internacionalização da empresa pública.

Os olhos do mundo se voltam para o Brasil neste momento, dadas nossas potencialidades naturais. Em função disso, a substituição da matriz energética atual, não renovável, é uma realidade que já vem sendo debatida nos diversos segmentos industriais do país. Como a Portos RS é responsável por um complexo portuário de grande movimentação, com enorme potencial de impacto no meio ambiente, também devemos nos preocupar com a preservação. Assim, associamos às necessidades de crescimento e de movimentação da economia a questão inadiável da sustentabilidade.

Nesse contexto, os portos gaúchos, principalmente o de Rio Grande, são peças fundamentais para tornar o estado do Rio Grande do Sul um dos principais hubs de energia do País. O desenvolvimento e lançamento do projeto Portos RS - Port Energy Plataform, durante a Brazil Windpower, em outubro do ano passado, mostra o complexo portuário do Rio Grande do Sul como uma plataforma importante para a atração de investimentos do setor eólico on, near e offshore, do hidrogênio verde e das ondas, fazendo do principal porto marítimo gaúcho uma solução logística estratégica para quem pretende investir no Estado.

Não paramos por aqui. A revolução energética é uma realidade que nos coloca diante do desafio de desenvolvermos nosso potencial produtivo sem abrir mão do crescimento de forma sustentável.

Presidente da Portos RS