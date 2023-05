Precisamos falar sobre economia circular

Luiz Henrique Hartmann

Quando falamos sobre economia circular, estamos automaticamente falando de sustentabilidade no presente e no futuro. Sustentabilidade econômica, social e do meio ambiente. E quando pensamos em sustentabilidade, devemos trazer o plástico reciclável para o centro do debate e, nesse contexto, é fundamental a união dos elos da cadeia produtiva, governamental e da sociedade para tornar esse diálogo possível.

A economia circular está diretamente associada ao desenvolvimento econômico e ao melhor uso de recursos naturais, pensados através de novos modelos de negócios e otimização em processos de fabricação com redução do uso de matéria-prima virgem. É neste ponto que o plástico assume seu verdadeiro protagonismo. Se a circularidade está baseada em repensar a produção, garantindo o uso e recuperação inteligente dos recursos naturais, é essencial criar conexões benéficas em torno do tema da economia circular e da reciclabilidade do plástico.

À medida que cresce o interesse das empresas em adquirir a matéria-prima do plástico reciclado, além da constante evolução tecnológica, novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação são gerados. Entretanto, é um fato: enquanto alguns membros da classe política tratarem o plástico como vilão, grandes empresas vão buscar se adequar ao que parece ser o certo. É por isso que eventos como o Fórum de Economia Circular Plástico Sul existem. São esses os espaços que garantem um debate pela valorização da indústria do plástico, destacando o material como protagonista até mesmo na geração de empregos, através da reciclagem e operações com catadores e cooperativas, destacando os benefícios socioambientais do plástico reciclado e o quanto ele pode contribuir para o nosso futuro.

A economia circular do plástico auxilia a indústria a alcançar eficiência energética, além de demonstrar que seu uso pode ser reinventado, aproveitando suas qualidades e vantagens, ao mesmo tempo que garante um impacto responsável no uso dos recursos. Entretanto, a indústria só poderá trabalhar aliada a esses conceitos se a sociedade fizer seu papel como agente de mudança, garantindo um uso e descarte consciente e correto, possibilitando a utilização de matéria-prima renovável, com políticas públicas, inovação e desenvolvimento da reciclagem. É fundamental que cada um faça sua parte e entenda que o Plástico Preserva!

Coordenador do Comitê Sinplast-RS de Reciclagem