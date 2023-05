Conexão da saúde na estratégia das empresas

Juliano Colombo

Toda a nossa capacidade de fazer, de transformar, de inovar, depende da saúde. A promoção dela no ambiente laboral não está relacionada apenas à gestão dos custos e ao controle da produtividade. Da linha de produção de uma fábrica às estruturas administrativas, não há dúvidas de que ambientes saudáveis geram melhores resultados, competitividade e crescimento sustentável.

De programas pontuais voltados para a saúde e a segurança do trabalhador até o cuidado com a saúde integral no trabalho desenvolvido a partir da estratégia empresarial, há um longo caminho a ser percorrido. Nesse contexto, a sigla ESG (E de meio ambiente, S de social, G de governança) vem ganhando extrema relevância e tem sido um importante catalisador para o futuro, uma vez que integra de forma sistêmica o Social (saúde, segurança, bem-estar e qualidade de vida no ambiente laboral e fora dele) aos pilares Ambiental e Governança.

Mesmo que muitas empresas já atuem com práticas relacionadas ao pilar do S, como saúde e segurança do trabalhador, existe um espaço ainda maior para conectar com a agenda ESG. A ampliação do olhar para a saúde, incluindo a prevenção e promoção, é uma perspectiva que impacta na produtividade das empresas.

A partir da nossa atuação, monitorando a promoção da segurança e saúde do trabalhador da indústria, estamos diante de uma ampla oportunidade para colocar a saúde integral na estratégia das empresas, com soluções alinhadas e voltadas para a agenda ESG, e que podem efetivamente influenciar na construção de um ecossistema que promove sustentabilidade e inclusão.

O Sesi-RS quer ampliar essa reflexão. Esse é o nosso grande objetivo com o Sesi Conecta Saúde, realizado nos dias 9 e 10 de maio, quando especialistas tratam do presente e do futuro da saúde no trabalho, e o impacto dela na sustentabilidade das organizações.

Superintendente regional do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS)