Foco nos direitos de crianças e adolescentes

Mateus Wesp

Esta segunda-feira marca o retorno presencial da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente após as medidas de enfrentamento à Covid-19. A 11ª edição do evento é de suma importância para a troca de experiências dos participantes, facilitando a atuação e o engajamento de todos nessa pauta tão importante para a nossa sociedade gaúcha.

Acontecendo na Pucrs, os quatro dias de conferência nos permitem avançar com celeridade e assertividade na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, extremamente afetados pela pandemia. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) está comprometida com a pauta e vem se engajando em diversas frentes sobre o tema.

A pandemia trouxe impactos muito severos, seja na primeira infância ou até mesmo na adolescência. Uma pesquisa da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, com o apoio do Itaú Social e Unicef, aponta que, na educação, foi constatado que as crianças praticaram menos atividades físicas, interagiram e brincaram menos, ficando mais tempo diante das telas. Também há prejuízos da transição da educação infantil para o ensino fundamental, já que muitas delas não viveram adequadamente as experiências da educação infantil.

Para além das crianças, precisamos alertar sobre os impactos da pandemia na vida dos jovens. A Unicef também pontua que a ruptura com as rotinas, a educação, a recreação e a preocupação com a renda familiar e com a saúde estão deixando muitos jovens com medo, irritados e preocupados com o futuro.

Esse cenário reforça que precisamos trabalhar em transversalidade e união de diversas secretarias do Estado e sociedade civil para amparar nossas crianças. É necessário incluir toda a família para dentro de uma rede de apoio e fortalecimento de vínculos familiares. O governo do Estado tem um departamento novo, instalado na SJCDH, da Pessoa Idosa e das Famílias. Ele fica à disposição de toda sociedade para oferecer suporte e elaboração de políticas públicas, já que a família tem um papel importante na rede de apoio. Precisamos envolver toda a comunidade quando falamos em direitos humanos das crianças.

Secretário de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos