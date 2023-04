Por um Dia do Trabalho mais consciente

Solon Stahl

A comemoração do Dia do Trabalho originou-se de uma greve de operários em Chicago, em 1886, para reivindicar aumento de salários e redução da jornada de trabalho. De lá para cá, as relações trabalhistas evoluíram, houve ganho real de salários, diminuição da pobreza absoluta e aumento da expectativa de vida dos trabalhadores.

O sistema capitalista teve sua parcela de contribuição nisso, mas também gerou anomalias nessas mesmas relações. A principal delas é a concentração de riqueza e, consequentemente, os problemas sociais. Porém, há uma forma de curar essas dores, e elas passam por uma conjugação de forças.

Parte desta solução vem dos governos, mas também das empresas privadas. É aí que nasce o Capitalismo Consciente e mostra que empresas conscientes são guiadas por alguns padrões, chamados de princípios. E como estes princípios conversam com o trabalhador?

Não há dúvidas que líderes humanos lidam melhor com trabalhadores, que, vejam só, são seres humanos! Líderes inspiram pessoas, chefes comandam recursos. Líderes educam seus trabalhadores, chefes só gerenciam números e processos. Tente imaginar quem consegue engajar mais seus trabalhadores e com isto alcança melhor performance na sua empresa. O líder ou o chefe?

Há também a Cultura Consciente. É aqui que a visão do líder consciente, guiada por um propósito que vai além do lucro, se fundem e influenciam mudanças, principalmente no comportamento dos trabalhadores. E quando isto acontece, todos trabalham alinhados a um propósito, cultivando os mesmos valores e seguindo uma única estratégia. Este combo cria uma força de trabalho poderosa, que inclusive, não dependerá mais do líder no dia a dia para "bater o bumbo". Os trabalhadores sabem em que ritmo devem bater com o objetivo de gerar impacto em todos os stakeholders.

No Capitalismo Consciente nenhuma destas partes é mais importante que a outra, todas devem ter suas necessidades respeitadas. No entanto, é inegável que quem move toda a roda do ecossistema são as pessoas que trabalham nas empresas. Elas são a força motriz de toda engrenagem e merecem todo o respeito e pela grande contribuição em todo o processo produtivo.

Neste Dia do Trabalho, falar em capital e trabalho, como forças antagônicas, me parece um lugar-comum. Que acreditemos num mundo que alie ambos, propósito e lucro, respeitando pessoas e planeta e assim, ampliando a prosperidade para mais gente.

Colíder da Filial Gaúcha do Instituto Capitalismo Consciente Brasil