Após 100 dias, governo Lula acerta ao acenar para economia mais sustentável

Sergio AndradeCompletando 100 dias de governo em 10 de abril, o governo Lula enfrenta uma série de questionamentos e disputas em torno do novo arcabouço fiscal e as diretrizes econômicas dos próximos quatro anos. Já na agenda desenvolvimento sustentável o quadro é mais promissor, trilhando caminhos já antecipados pelo relatório da equipe de transição governamental. Além do pilar da recuperação econômica com geração de emprego e renda, há previsão de planos de investimentos ambientalmente mais sustentáveis. O atual governo pretende incentivar a transição para uma economia de baixo carbono, estimulando investimentos privados em fontes renováveis de energia, como eólica, solar e biomassa, transporte e agricultura sustentável mais sustentáveis. Há também uma prioridade regional para o Norte e Nordeste, iniciativa importante para enfrentar os desafios históricos de desenvolvimento dessas regiões e reduzir as desigualdades regionais. Do ponto de vista regional, o desafio agora é apoiar os municípios a desenvolver políticas e estratégias econômicas que possam preparar os municípios e suas economias para uma nova geração de atividades económicas. Em um primeiro momento, as equipes nomeadas têm mostrado boa interlocução com diversos segmentos da sociedade e acertam ao priorizar a agenda de proteção social dos mais vulneráveis em paralelo à recuperação da economia.Em um primeiro momento, as equipes nomeadas tanto na área econômica, quanto nas pastas socioambientais têm mostrado boa interlocução com diversos segmentos da sociedade. Acertam ao apontar como prioridades a agenda de proteção social dos mais vulneráveis e a recuperação da economia, com perspectiva de crescimento orientado para valorização de cadeias de valor competitivas e com grande capacidade de geração de postos de trabalho. Os planos de recuperação econômica anunciados pela Europa e Estados Unidos nos últimos anos foram referências importantes, conforme revela a fala do Ministro Haddad.Entre as iniciativas dos Estados Unidos, um pacote de infraestrutura e empregos no valor de trilhões de dólares foi anunciado, incluindo investimentos em energia renovável, modernização da infraestrutura de transporte e na eletrificação da frota de veículos. Assim como a Comissão Europeia e a China, o governo Biden estabeleceu metas de alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e propôs um plano para reduzir as emissões de carbono no país, transformando a transição para a economia de baixo carbono em uma oportunidade de crescimento, inclusão social e aumento da produtividade na economia.Além de medidas e investimentos para provocar mudanças na produção e no consumo, a União Europeia irá incentivar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias limpas, além de estabelecer medidas para garantir que a transição para uma economia mais sustentável seja justa e inclusiva, protegendo os trabalhadores e as comunidades que serão afetadas pelas mudanças econômicas e sociais. No Brasil, uma área especifica foi criada no Ministério de Minas Energia para o tema da transição energética. O BNDES se prepara para começar a financiar projetos nessa direção e o Ministério das Cidades já apresentou posicionamento na direção da descarbonização do transporte e o incentivo à mobilidade ativa, conceitos que vão na direção de uma nova visão de cidade.A "transição justa" para uma economia sustentável e com impacto neutro no clima exigirá esforços e investimentos substanciais. No Brasil, o desafio se soma ao esforço de adaptação ao quadro de reorganização das cadeias produtivas globais e de adaptação do capital humano à nova realidade da economia, intensiva em conhecimento. Mestre em gestão e políticas públicas, especialista na rede do Fórum Econômico Mundial e diretor executivo da Agenda Pública, ONG que atua há mais de uma década pelo desenvolvimento sustentável e o aprimoramento dos serviços públicos brasileiros