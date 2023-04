Quem gosta de juros altos?

Luiz Carlos Bohn

A pressão que o presidente da República tem feito para o Banco Central baixar juros nos dá uma boa oportunidade para esclarecer e demarcar alguns avanços institucionais recentes. Sua construção nos demandou tanto esforço, que precisamos evitar retrocessos.

Como um remédio amargo, o aumento de juros serve para reduzir o apetite geral por consumo. A lógica é impedir que a demanda, de famílias e empresas consumindo e investindo, supere a capacidade que a economia tem para atendê-la, com crescimento da produção. Caso contrário, ela acaba "vazando" para os preços do que consumimos, causando a famigerada inflação, com prejuízos muito maiores e duradouros.

No Brasil, temos dois problemas clássicos para fechar essa equação e, portanto, evitar juros altos. O primeiro é do lado da produção, fora do controle do Banco Central. Gargalos logísticos, burocracia, insegurança jurídica, distorções tributárias, disponibilidade e qualificação de trabalhadores são fatores que limitam muito a capacidade que a produção tem de crescer.

O segundo é do lado da demanda. Sempre que o governo gasta (consome) mais do que arrecada, ele compete com famílias e empresas no bolo de consumo que a economia é capaz de absorver. Sem uma perspectiva crível de controle das suas contas, ele está sinalizando que pretende ter uma fatia maior e, com isso, obriga o Banco Central a reduzir parte das famílias e das empresas no bolo, por meio do aumento de juros. É claro que, como a mãe que ouve desaforos quando dá o remédio amargo, o Banco Central cumpre um papel impopular, que só é bem executado com independência do governo.

A solução para reduzir juros, portanto, não é a "vista grossa". Lutamos décadas para ter um Banco Central independente, para garantir que ele cumpra sua missão. Para ter juros mais baixos, ao invés de bravatas e retrocessos, o que precisamos é de uma regra fiscal que impeça o descontrole dos gastos públicos. Se esse governo não é adepto de políticas liberais, capazes de fazer o bolo crescer, que, pelo menos, não venha comer a fatia da sociedade.

Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac