Jornada testemunhal e protagonista no Brasil

Karim Miskulin

A paixão pela política que transforma realidades é o sentido da existência da Revista Voto; que deu origem ao Grupo Voto e ao fórum Brasil de Ideias, guiando a nossa prática de interlocução político-empresarial. Em quase 20 anos, tornamo-nos testemunhas do Brasil. E o nosso trabalho passou a narrar o nosso tempo: embates históricos, desafios necessários e avanços tangíveis para o País.

Enxergamos e relatamos a chegada de Lula ao poder, a manutenção do PT no Planalto e a eleição da primeira mulher presidente da nação. Testemunhamos o declínio de Dilma, sendo impeachmada pelo Congresso, e a ascensão de Michel Temer. Assistimos a Bolsonaro despertar um Brasil convicto à direita e, depois, Lula retomar as rédeas do país. Vimos, vivemos e fizemos refletir. Nossa revista revelou ao País intelectuais e pensadores contemporâneos: Fernando Schuler, Rodrigo Constantino e Marcos Troyjo são alguns exemplos. Referências brasileiras e globais, da ciência política e da geoeconomia.

Nossos eventos pautaram a política do Brasil, convidando a sociedade a enxergar chagas abertas que clamavam por solução. Nossas ideias inspiraram leis, reforçando o sentido verdadeiro de emancipação e mudança prática. O Brasil de Ideias nasceu da inquietude vanguardista da Revista Voto.

O que era papel virou voz, com respeito à pluralidade sempre - protegendo direitos e garantindo que todas as opiniões fossem reverberadas a partir do nosso palco.

Sempre olhamos para o País acreditando na cooperação internacional e na necessidade de mostrar o Brasil para investidores e para o mercado global. Eis a razão das nossas missões internacionais nos EUA, unindo os empresários mais influentes da nação e impulsionando o desenvolvimento econômico. Estimulamos e vimos nascer promissores líderes, que trazem novo fôlego ao poder, oxigenando ideias e fazendo circular o pensamento inovador na política.

Unimos grandes marcas de valor em nosso projeto, que tomaram para si e conosco, a responsabilidade de transformar o país com decência, ousadia e coragem. O Grupo Voto existe para fortalecer a relevância social do diálogo político, respeitando o diferente e garantindo, na integralidade, a preservação da democracia como a única chave para o futuro.

Presidente do Grupo Voto