Os desafios do êxodo de brasileiros ao exterior

Lucas Lima

A retomada das relações internacionais do Brasil, a reaproximação dos organismos internacionais serão um grande desafio para o comércio exterior brasileiro. Entre os principais entraves para a gestão interna está a questão do alto custo tributário no País.

Sem um planejamento que considere que o brasileiro está mais internacional do que nunca, o governo será incapaz de reter mão de obra qualificada no País. Vivemos um aumento expressivo da migração de brasileiros super profissionais e altamente qualificados para o exterior. Também estamos diante de um número recorde de brasileiros que decidiram reconhecer suas cidadanias italiana e portuguesa com pretensão de deixar o País rumo ao exterior.

Todo este volume de brasileiros vivendo e transitando entre países gera um novo contexto para as relações diplomáticas e o próprio papel das embaixadas e consulados brasileiros no exterior. O corpo diplomático do Brasil deve estar atento para a necessidade de reformulação de algumas políticas e práticas atualmente adotadas.

Com uma demanda crescente nos consulados e com uma população recorde de brasileiros que lotam as cidades europeias e americanas, os desafios são enormes para a diplomacia brasileira. Conter a fuga de cérebros, organizar o envio e recebimento de dinheiro vindo do exterior, ampliar a oferta de informação coerente para migração legal, estão entre os pontos prioritários que estão entre os principais desafios para a diplomacia brasileira.

Sem uma política clara que norteie a razão de brasileiros que pretendem 'navegar' por águas internacionais, continuaremos a conviver com os inúmeros casos de fraudes, com prejuízos e até com as detenções de brasileiros mundo a fora. É urgente a necessidade do Itamaraty rever as práticas para potencializar, inclusive o empreendedorismo brasileiro no exterior.

Dados recentes mostram que as empresas brasileiras passaram a se internacionalizar mais na última década. São empresas que estão focando no mundo global para ampliar alcance e gerar empregos. Sem o fortalecimento da Apex, e uma diretiva perene e eficaz para o corpo diplomático dificilmente veremos o sonho brasileiro por uma respeitabilidade no comércio internacional se realizar.

Especialista em mobilidade global