As mudanças no IPE-Saúde

Cristiano Heineck Schmitt

Em maio próximo, entra em votação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um Projeto de Reestruturação do IPE-Saúde, plano de saúde dos servidores ativos e aposentados do Estado. O referido instituto tem sido alvo constante de críticas ao longo de algumas décadas, tornando-se um "plano de saúde disfuncional".

Alguns usuários, que detém mais recursos financeiros, contratam modalidades como Pames, ou um plano complementar, junto à empresa denominada Saúde Pas, que lhes garanta uma rede mais ampla, no que se incluem também melhores estabelecimentos. Logicamente que tal cenário duplica ou triplica o valor mensal dispendido pelo usuário.

Pela proposta apresentada pelo Executivo Estadual, a alíquota de valores correspondente à contraprestação pelo uso do IPE-Saúde aumentaria de 3,1% para 3,6%, com faixas diferenciadas de valores conforme a idade do usuário. Haveria também um aumento sobre atendimentos, no que concerne a coparticipações, elevando-se de 40% a 50%.

Basicamente, sempre foi um plano construído pela contribuição dos servidores, descontada mensalmente. Uma série de equívocos, no que se poderia pensar, levou o órgão ao estado atual, a problemas financeiros sérios.

O IPE-Saúde não se considera uma relação de consumo, sendo um plano estatal, de forma que não lhe é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. De forma idêntica, o instituto ressalta que os seus deveres de cobertura advém de lei estadual própria, não lhe sendo aplicáveis as regras da saúde suplementar privada, que tem como norma principal a Lei nº 9.656/98. Isso faz com que o IPE-Saúde não seja fiscalizado por órgãos como Procons, e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A pergunta que surge é, afinal, quem fiscaliza o bom funcionamento do IPE-saúde? É bem possível que essa ausência de um controle torne o órgão um réu contumaz, respondendo a várias demandas judiciais, sendo corrigido pelo Poder Judiciário. Nosso desejo, como deve ser da massa de usuários, é que o IPE-Saúde tome novos rumos, e, de plano deficitário, possa ser um plano modelo a outros.

Professor da Escola de Direito da PUC-RS